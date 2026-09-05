Tras amarrar a empleados, pobladores logran acuerdo para construir cinco calles en Iturbide, Hopelchén

El acuerdo entre el Ayuntamiento de Hopelchén con pobladores de Iturbide, luego de que fueron retenidos tres empleados municipales este viernes, es que la comuna vería la posibilidad de hacer cinco tramos nuevos en igual número de calles. Adicional a las tres que tiene planeado rehabilitar para este año, y una obra de drenaje en el centro del poblado, se postergó para el próximo año, informó el comisario municipal Yanuario Ayil Torres.

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Entrevistada vía telefónica, esa autoridad señaló que, luego de que la población retuvo y amarró a tres empleados municipales este viernes en la sede de la comisaría municipal, llegó al poblado el secretario del Ayuntamiento, Herminio Iván May Dzib, en representación del gobierno municipal.

Expresó que el funcionario municipal llegó en buen plan y escuchó a los más de 100 pobladores que ya estaban reunidos en la sede de la comisaría, y él en su calidad de comisario municipal explicó la situación, pues dijo que agradeció al Ayuntamiento que contemple la rehabilitación de tres calles para este año.

Sin embargo, mencionó que los habitantes del poblado quieren la construcción de calles nuevas en varias partes de la comunidad, en donde aún es tierra y nunca se ha contemplado la pavimentación de esas arterias.

Añadió que la comuna también tenía contemplado para este año la construcción de un drenaje en el centro del poblado que enlace con el drenaje que se realizó hace más de seis años. Sin embargo, por acuerdo de la misma comunidad, se propuso al Ayuntamiento que en vez de hacer ese drenaje que, aunque también hace mucha falta, los recursos de esa obra se apliquen en la construcción de tramos nuevos en cinco calles de varios sectores de la localidad.

Expresó que May Dzib escuchó todos los planteamientos de él y de los habitantes reunidos en el poblado, pues dijo que la gente pedía calles nuevas en donde de plano hay tierra y que cuando llueve es casi intransitable para las familias y más aún para niños que van a las escuelas.

Tras un largo diálogo, el comisario municipal Yanuario Ayil Torres señaló que el secretario del Ayuntamiento, Herminio Iván May Dzib, aceptó los planteamientos de la comunidad y de él propiamente como comisario municipal, y se firmó una minuta de trabajo, en donde la comuna se compromete a analizar y atender el reclamo de la gente de que se construyan calles en donde no las hay.

En ese escrito también se plasma que la comuna realizará las obras de rehabilitación en las tres calles que tiene contemplado para este año, y la obra del drenaje que también se tiene planeado para este 2026 sea postergada para el próximo año, añadió Ayil Torres.

Dijo que Iturbide ha crecido mucho tanto en habitantes como localidad, y posiblemente sea considerada como la comunidad más grande del municipio, y en las calles donde no hay pavimento se ponen intransitables en temporada de lluvias, y la comisaría y los vecinos tienen que embutir para remediar el tránsito peatonal.

Por otro lado, la tarde del viernes, en esa comunidad de Iturbide, fueron retenidos y amarrados en la comisaría municipal tres empleados municipales, a causa del enojo de pobladores presuntamente ante la negativa de la comuna de construir calles nuevas y solo se pretende rehabilitar tres calles. Después de una hora de retención, los empleados fueron liberados al parecer porque hubo acuerdos.

Un grupo de 30 pobladores encabezados por el comisario municipal Yanuario Ayil Torres retuvieron y amarraron en el edificio de la comisaría a José Filiberto Chí Yeh, Miguel Aké y Wilfrido Balam Cobá, empleados de la Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Ayuntamiento, quienes también son supervisores de obras de esa dirección, hasta que llegó el secretario del Ayuntamiento, Herminio Iván May Dzib.

JGH