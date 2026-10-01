Marcha del 2 de octubre en CDMX: horario, ruta y calles que podrían cerrar rumbo al Zócalo

El Comité 68 Pro Libertades Democráticas convocó a una nueva movilización este viernes 2 de octubre en la Ciudad de México, cuando se cumplen 58 años de la matanza estudiantil de Tlatelolco de 1968.

La marcha está programada para iniciar a las 16:00 horas en la Plaza de las Tres Culturas, desde donde los contingentes avanzarán hacia el Zócalo capitalino, donde se prevé un mitin.

Además de la conmemoración, el Comité 68 planteó demandas relacionadas con investigaciones y procesos judiciales por hechos ocurridos durante distintos episodios de represión del pasado, así como reclamos vinculados con estudiantes y escuelas normales rurales.

¿Cuál será la ruta de la marcha del 2 de octubre?

La convocatoria establece como punto de salida la Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco, con destino a la Plaza de la Constitución.

La ruta prevista contempla el avance por Ricardo Flores Magón, para después incorporarse al Eje Central Lázaro Cárdenas y continuar hacia la avenida 5 de Mayo antes de ingresar al Zócalo.

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Por ello, se esperan cierres y cortes a la circulación en estas vialidades conforme avance la movilización, así como afectaciones en calles del Centro Histórico.

¿Qué exige el Comité 68 en la marcha?

Entre sus demandas, el Comité 68 pidió reactivar acciones penales y juicios relacionados con los hechos del 2 de octubre de 1968, el 10 de junio de 1971 y otros casos asociados con lo que la organización denomina terrorismo de Estado.

También expresó cuestionamientos sobre investigaciones vinculadas con los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa y rechazó lo que considera actos de criminalización contra alumnos de normales rurales, la UNAM y el IPN.

Los organizadores señalaron que su convocatoria busca mantener una movilización pacífica y se deslindaron previamente de grupos ajenos a su coordinación.

CDMX prepara operativo por la movilización

Autoridades capitalinas realizaron recorridos preventivos en zonas por donde pasarán los contingentes para informar a comerciantes sobre la movilización y emitir recomendaciones para resguardar establecimientos. Este tipo de acciones ya ha sido utilizado por la Secretaría de Gobierno en marchas recientes.

Durante este jueves también se observaron vallas metálicas en distintos puntos del Centro Histórico y Paseo de la Reforma.

La marcha de este viernes volverá a colocar en las calles la consigna asociada con la conmemoración del movimiento estudiantil de 1968: “2 de octubre no se olvida”.

IO