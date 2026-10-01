Remesas a México crecen 2.2% en 2026 pese a caída de agosto; suman 41 mil 802 mdd

Las remesas enviadas a México aumentaron 2.2 por ciento durante los primeros ocho meses de 2026, pese a que en agosto registraron una disminución anual, de acuerdo con cifras del Banco de México (Banxico).

Entre enero y agosto, el país recibió 41 mil 801.8 millones de dólares, frente a los 40 mil 903.5 millones registrados en el mismo periodo de 2025. Esto representó un incremento de casi 899 millones de dólares.

El avance ocurrió en un contexto marcado por el endurecimiento de la política migratoria de Estados Unidos, país que concentra la mayor parte de los envíos de dinero que reciben los hogares mexicanos.

¿Cuánto crecieron las remesas en México durante 2026?

Banxico reportó que entre enero y agosto se realizaron 102.3 millones de operaciones, cifra 2.2 por ciento menor que la registrada en el mismo periodo del año anterior.

Sin embargo, el monto promedio por envío aumentó 4.5 por ciento, de 391 a 409 dólares, lo que permitió que el valor total de las remesas mantuviera un crecimiento anual.

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La mayor parte de los recursos continuó llegando mediante transferencias electrónicas. Este mecanismo acumuló 41 mil 447 millones de dólares, equivalente a más de 99 por ciento del total recibido.

¿Por qué cayeron las remesas en agosto?

Sólo durante agosto, México recibió alrededor de 5 mil 452 millones de dólares, una reducción anual de 3.6 por ciento.

La baja estuvo relacionada principalmente con un menor número de operaciones, que descendió aproximadamente 6.4 por ciento hasta 13.2 millones. En contraste, el monto promedio de cada transferencia aumentó alrededor de 3 por ciento, hasta 412 dólares.

El balance muestra que, aunque las familias recibieron menos envíos durante el mes, cada operación fue en promedio de mayor valor.

El monto de las #remesas enviadas a México durante agosto 2026 fue de 5,452 millones de dólares. 🌐 Consulta los detalles aquí: https://t.co/cPN1tC6g8J pic.twitter.com/aHHPXzlkyZ — Banco de México (@Banxico) October 1, 2026

Remesas mantienen peso en los ingresos de millones de hogares

En los 12 meses comprendidos entre septiembre de 2025 y agosto de 2026, México acumuló alrededor de 63 mil 370 millones de dólares en remesas.

Banxico señala que las cifras de remesas tienen carácter preliminar y pueden ser revisadas posteriormente.

Durante 2025, estos ingresos habían interrumpido una racha de 11 años consecutivos de crecimiento anual, al cerrar en 62 mil 471.7 millones de dólares, 3.9 por ciento menos que en 2024.

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