La Casa de los Famosos México: Esposa de Ernesto Laguardia manda fuerte mensaje tras revelarse romance con Mariana Ochoa

El actor y conductor Ernesto Laguardia fue el séptimo lugar de la cuarta temporada de La Casa de los Famosos México, por lo que los fans lo recibieron de buena forma y con muchos aplausos.

Sin embargo, la polémica más grande que tuvo, fue cuando reveló que vivió un breve amorío con Mariana Ochoa, quien fue su compañera en este reality, por lo que la esposa del actor ha sido tajante en el mensaje que le mandó a su salida.

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Esposa de Ernesto Laguardia manda mensaje tras revelarse romance con Mariana Ochoa

La esposa del actor, le mandó un mensaje mientras estaba en vivo el ‘Programa Hoy’, donde Ernesto Laguardia estuvo de visita esta mañana, en medio de la conversación, Andrea Legarrera hizo una pausa para darle el mensaje de su pareja al actor.

"Buenos días. ¿Cómo estás? Perdóname la lata, querida Andrea. Sé que mi marido va al programa y te quería pedir si le pasas un recadito. Como te imaginas, han sido 10 largas semanas y ya me urge verlo y abrazarlo. Le puedes decir que lo amo y que estoy, ay, qué bonito, muy orgullosa de él y que cuento los minutos para verlo."

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Por su parte, el actor afirmó que ya quiere estar con su esposa, luego de las diez semanas que estuvieron separados por el reality.

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