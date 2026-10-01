A dos años del Renacimiento Maya, Yucatán registra avances en salud, seguridad e infraestructura

A dos años del inicio de la actual administración estatal, Yucatán registra avances en proyectos de infraestructura, seguridad, salud, educación, campo y desarrollo económico, con inversiones estatales, federales y privadas, así como programas dirigidos a distintos sectores de la población.

Uno de los proyectos de mayor inversión es la ampliación y modernización del Puerto de Altura de Progreso, que contempla recursos superiores a 12 mil 500 millones de pesos y busca triplicar su capacidad operativa, fortalecer la conexión comercial con mercados internacionales y generar nuevas oportunidades de inversión y empleo.

La primera fase, ejecutada por el Gobierno estatal, requirió mil 630 millones de pesos y concluyó con la generación de 360 empleos directos y mil 400 indirectos. La segunda etapa, a cargo de SSA Marine México, también finalizó con una inversión privada de 948 millones de pesos destinada al dragado de la zona de cruceros y a la atención de embarcaciones de mayor tamaño.

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En materia económica, la entidad registra 435 mil 524 empleos formales y una cartera de 88 proyectos de inversión privada por 151 mil 805 millones de pesos. De acuerdo con los datos difundidos por el Gobierno estatal, Yucatán mantiene un crecimiento económico de 2.2 por ciento, cuatro veces superior al promedio nacional.

Seguridad y competitividad

La estrategia de seguridad se mantiene con la coordinación entre las autoridades estatales y las fuerzas federales, entre ellas el Ejército, la Guardia Nacional y la Marina, además de las policías municipales.

En el Índice de Competitividad Estatal 2026 del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), Yucatán avanzó del décimo al séptimo lugar nacional y alcanzó el nivel de competitividad media alta. La entidad ocupó además el primer lugar en el subíndice de Derecho y el segundo en Sistema Político y Gobiernos.

En los indicadores relacionados con seguridad, Yucatán se ubicó en el primer lugar nacional por sus tasas de homicidio y robo de vehículos, mientras que alcanzó el tercer sitio en percepción de seguridad.

Por su parte, la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2026 del Inegi registró una reducción en la percepción de inseguridad, al pasar de 39.6 a 35.5 por ciento respecto de 2025. Con ello, Yucatán se colocó como la segunda entidad con menor percepción de inseguridad.

El mismo ejercicio reportó que 62 por ciento de las personas adultas en el estado se sienten seguras al caminar solas de noche cerca de su vivienda.

Apoyos al campo y programas sociales

En el sector agropecuario, durante 2025 y el primer semestre de 2026 se destinaron 636 millones de pesos en beneficio de más de 25 mil productoras y productores de los 106 municipios.

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Los recursos permitieron atender más de 130 mil hectáreas mediante infraestructura hidroagrícola, el programa Insumos y Herramientas del Bienestar, apoyos al sector ganadero y apícola, además de acciones para combatir el gusano barrenador del ganado.

A estos recursos se suman 18 mil millones de pesos en apoyos de los Gobiernos estatal y federal, que llegan a 787 mil yucatecas y yucatecos. Entre los programas se encuentran Mujeres Renacimiento, que beneficia a más de 10 mil familias de madres autónomas, y las becas universales y Juventudes Renacimiento, con más de 77 mil 500 estudiantes beneficiados.

Nuevo O’Horán y expansión educativa

En salud, el nuevo Hospital de Alta Especialidad Agustín O’Horán representó una inversión federal superior a cinco mil millones de pesos. El inmueble cuenta con 670 camas y 48 especialidades para ampliar la atención médica en Yucatán y la región sureste.

Durante sus primeros tres meses de operación se realizaron mil 155 cirugías, entre ellas las primeras intervenciones robóticas efectuadas en la entidad.

La incorporación de Yucatán al IMSS-Bienestar también forma parte de los cambios en el sistema de salud, con el objetivo de garantizar atención gratuita, medicamentos, especialistas y certeza laboral para mil 396 trabajadores del sector.

En educación se reportan 128 obras escolares concluidas y una ampliación de la oferta de educación superior mediante la Universidad Nacional Rosario Castellanos, en Kanasín, y la Universidad Tecnológica del Mar de Yucatán.

También se anunció la creación de tres nuevas universidades para el Bienestar Benito Juárez García en Tzucacab, Colonia Yucatán y Chikindzonot.

Más capacidad de generación eléctrica

En materia energética, desde mayo opera en Mérida la central Elvia Carrillo Puerto de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), con una capacidad de generación de 499 megawatts.

A este proyecto se suma la construcción de la planta de Valladolid, que tendrá una capacidad proyectada de mil 20 megawatts. De acuerdo con las proyecciones oficiales, ambas obras contribuirán a que Yucatán pueda generar su propia energía a partir de 2028.

Para atender necesidades de infraestructura en Mérida y su zona metropolitana, el Gobierno estatal también impulsa, con respaldo federal, el Plan Bienestar Metropolitano, que contempla una inversión de cuatro mil 490 millones de pesos para proyectos relacionados con agua, vialidades y seguridad.

A dos años del inicio de la administración estatal, los proyectos y programas abarcan infraestructura portuaria y energética, seguridad, desarrollo económico, campo, salud, educación y atención social, con recursos provenientes de los gobiernos estatal y federal y de inversión privada.