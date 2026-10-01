Reportan detonaciones en secundaria de Torreón; autoridades se movilizan y hay menores lesionados

Autoridades de seguridad se movilizaron este jueves 1 de octubre a la Escuela Secundaria General Número 13, ubicada en el ejido La Unión, en Torreón, Coahuila, después de recibir un reporte por presuntas detonaciones de arma de fuego dentro o en las inmediaciones del plantel.

Los primeros reportes señalan que habría menores lesionados, aunque hasta el momento no existe un balance oficial sobre el número de personas afectadas ni sobre la gravedad de sus heridas.

La información se encuentra en desarrollo, por lo que todavía no se ha establecido públicamente cómo comenzaron los hechos ni quién habría realizado las detonaciones.

Registros oficiales ubican a la Escuela Secundaria General Número 13 en la calle Esperanza, en el ejido La Unión de Torreón.

¿Qué pasó en la Secundaria Número 13 de Torreón?

El reporte de disparos provocó el despliegue de corporaciones de seguridad y servicios de emergencia hacia el plantel durante la mañana de este jueves.

De manera preliminar se informó sobre estudiantes lesionados, pero las autoridades no han confirmado hasta ahora sus edades, identidades ni condiciones de salud.

Tampoco se ha precisado si la persona responsable de las detonaciones fue detenida, si pertenece a la comunidad escolar o si existe algún riesgo activo dentro de las instalaciones.

¿Qué han informado las autoridades sobre los disparos?

En momentos posteriors al reporte no se había difundido un comunicado oficial que permitiera establecer la mecánica de los hechos.

La presencia de elementos de seguridad se mantiene en el sector mientras se realizan las primeras diligencias y se recaba información dentro del plantel.

Por tratarse de una noticia en desarrollo, los datos sobre víctimas, responsables y circunstancias podrían cambiar conforme las autoridades de Coahuila y Torreón emitan información oficial.

IO