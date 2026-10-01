Sargazo ya es un reto internacional: Cancún reunió a representantes de 45 países para buscar soluciones

El sargazo dejó de ser únicamente un problema de Quintana Roo y se convirtió en un desafío internacional. Con ese escenario sobre la mesa, Cancún reúne durante dos días a especialistas y representantes de 45 países para buscar nuevas formas de enfrentarlo y, sobre todo, aprovecharlo.

El Subsecretario de Desarrollo Sostenible y Economía Circular de la Semarnat, José Luis Samaniego Leyva, con la representación de la titular de la SEMARNAT, Alicia Bárcena, llamó a los participantes a trabajar de forma conjunta, coordinada, aportando estrategias, proyectos, avances, para que este sea el momento en que el Caribe deje de ser recolector de sargazo a darle valor, para que en la siguiente conferencia, en República Dominicana, se puedan presentar resultados.

Durante este evento inaugural, la directora general adjunta de DG INTPA de la Comisión Europea, Myriam Ferrán, expuso el interés que la organización tiene en contribuir en la atención al impacto que el sargazo tiene en el medio ambiente, pero también que permita desarrollar cadenas de valor sostenibles y crear empleos para los pueblos.

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El funcionario federal afirmó que este año el recale de la macroalga se ha convertido en el más severo desde que existe monitoreo satelital, pues solo en mayo la biomasa flotante en el Caribe alcanzó 35 millones de toneladas húmedas, con volúmenes frente a costas mexicanas 4 veces mayores que en 2025 y 27 veces por encima del promedio histórico, con una proyección de 80 millones para 2027, de acuerdo con observaciones científicas citadas durante su mensaje.

Mencionó que en Quintana Roo, se retiraron 92,782 toneladas en todo 2025 y ya superamos las 123 mil toneladas en lo que va del año.

Ante esta emergencia, México decidió responder con una Estrategia Nacional de Atención y Manejo del Sargazo y autorizó un presupuesto por más de 2 mil millones de pesos para hacer frente a las labores en 2027, un marco jurídico que reconoce el sargazo como recurso pesquero y un proyecto industrial en Puerto Morelos para impulsar su transformación.

Uno de los principales objetivos será encontrar la manera de pasar de recoger toneladas de sargazo en las playas a utilizarlo como materia prima y desarrollar productos, empleos y nuevas cadenas de economía circular.

La conferencia global reúne a 350 participantes de 45 países que por dos días compartirán experiencias y propuestas para enfrentarlo con ciencia, tecnología e innovación.

Samaniego Leyva señaló que el fenómeno dejó de ser estacional y requiere una respuesta coordinada entre los países del Caribe, debido a sus efectos en las playas, los arrecifes, las comunidades pesqueras y la actividad turística.

El funcionario explicó que la descomposición del sargazo en las playas libera sulfuro de hidrógeno y metano, además de afectar los ecosistemas costeros y las actividades económicas que dependen del mar.

Plan con tres ejes para el aprovechamiento industrial del sargazo

Según Samaniego Leyva, una primera etapa de 768 millones de pesos permitirá aumentar la capacidad de recolección en aguas abiertas de 627 a mil 870 toneladas diarias de sargazo.

La expectativa es alcanzar las 3 mil toneladas por día una vez desplegado el presupuesto previsto.

El objetivo es retirar la macroalga antes de que se descomponga en la arena y luego facilitar que llegue a las instalaciones de procesamiento en condiciones adecuadas para su aprovechamiento.

El segundo componente es jurídico. El subsecretario recordó que el 6 de agosto de 2025 se actualizó la Carta Nacional Pesquera para incorporar el sargazo como recurso pesquero con potencial de desarrollo.

La modificación, realizada por Semarnat, la Secretaría de Agricultura, el Instituto Mexicano de Investigación en Pesca y Acuacultura Sustentables y la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, permite recolectarlo en alta mar mediante permisos de pesca de fomento y embarcaciones equipadas para esa actividad.

La estimación de la Secretaría de Agricultura, citada por el funcionario, existe un potencial de recolección de hasta 945 mil toneladas anuales de sargazo seco.

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El funcionario federal indicó que el reconocimiento jurídico del recurso permite establecer reglas para el acceso a la biomasa, su trazabilidad y la seguridad de los productos elaborados con ella.

El tercer eje consiste en desarrollar una industria que transforme el sargazo en productos y genere demanda para la biomasa recolectada.

El 27 de julio de 2026, Semarnat publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la declaratoria del Polo de Desarrollo de Economía Circular para el Bienestar de Quintana Roo, ubicado en Puerto Morelos, sobre una superficie de casi 40 hectáreas en el corredor Cancún-Puerto Morelos-Playa del Carmen.

El proyecto tendrá capacidad para procesar entre 600 y 4 mil toneladas diarias de sargazo.

Además, las empresas que se instalen podrán deducir el 100 por ciento de sus inversiones en activos fijos, según lo expuesto por el subsecretario.

La dependencia tiene identificadas 198 iniciativas de aprovechamiento de sargazo en México; de ellas, 38 ya comercializan productos y 11 están en condiciones de ampliar sus operaciones.

El reto, explicó, es atraer empresas al polo y asegurar que reciban biomasa pesada, documentada y con trazabilidad, de manera que puedan planear su producción y obtener financiamiento.