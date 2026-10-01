Ataque en secundaria de Torreón cobra la vida de la subdirectora y deja cuatro lesionados; detienen a dos menores

Un ataque registrado la mañana de este jueves 1 de octubre en la Escuela Secundaria Número 13, ubicada en el ejido La Unión, en Torreón, Coahuila, dejó al menos cuatro personas lesionadas, entre ellas un menor de edad, de acuerdo con un reporte periodístico realizado desde el lugar de los hechos.

La información preliminar actualizada señala que dos menores encapuchados habrían ingresado al plantel con armas blancas y artefactos explosivos caseros, presuntamente bombas molotov. Ambos fueron detenidos por las autoridades y, de acuerdo con los primeros testimonios recabados en la zona, no pertenecerían a la comunidad estudiantil del plantel.

La información continúa en desarrollo y las autoridades estatales todavía deberán precisar la mecánica de los hechos y la responsabilidad de los detenidos. Medios nacionales habían reportado inicialmente una fuerte movilización de seguridad por un supuesto ataque armado en la secundaria.

El fiscal del estado confirmó posteriormente Federico Fernández Montañez la muerte de la subdirectora del plantel. Asimismo señaló que el ataque fue perpetrado por dos jóvenes exalumnos de la institución quienes ingresaron y cometieron el ataque.

¿Qué pasó en la Secundaria Número 13 de Torreón?

Un periodista local informó desde el exterior del plantel que un prefecto relató el ingreso de dos personas menores de edad con el rostro cubierto, quienes portaban machetes, navajas y presuntos explosivos de fabricación casera.

Durante el incidente se escucharon varias detonaciones y posteriormente estudiantes comenzaron a abandonar las instalaciones. Algunos salieron llorando y con signos de afectación emocional.

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Hasta el momento se reportan tres adultos y un menor lesionados. Entre las personas atendidas se encuentra un adolescente de 13 años identificado de manera preliminar como Alexis, además de dos adultos llamados Rafael y Gerardo, este último de 49 años.

También se informó que otra persona, posiblemente integrante del personal directivo, habría resultado gravemente herida.

Detienen a dos menores tras ataque en secundaria de Torreón

Elementos de la Policía Municipal, Policía Estatal, Fiscalía de Coahuila, Ejército Mexicano y Guardia Nacional desplegaron un operativo en los alrededores de la escuela.

Paramédicos de la Cruz Roja y otros servicios de emergencia atendieron a los lesionados y trasladaron a algunos de ellos a hospitales.

#ÚLTIMAHORA 🔴 ¡Tiroteo en secundaria de Torreón!



Hay al menos tres personas lesionadas por arma de fuego en la Escuela Secundaria 13 en el ejido La Unión. Los heridos serían autoridades escolares. Primeros reportes identifican a dos jóvenes de 17 años como responsables. pic.twitter.com/TUcL4iSazN — La Resistencia Aguascalientes (@Resistenciags) October 1, 2026

La zona permanece acordonada mientras agentes de investigación realizan las diligencias correspondientes. Hasta ahora, no existe confirmación oficial de que se hayan utilizado armas de fuego, por lo que las primeras versiones sobre un tiroteo deberán contrastarse con las investigaciones de las autoridades.

El caso permanece abierto y los datos sobre el número de heridos, su estado de salud y las circunstancias del ataque pueden modificarse conforme avance la investigación.

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