Campeche suma 58 ejecuciones en nueve meses; septiembre dejó siete muertos

Un total de 58 personas fueron ultimadas al estilo sicarial en distintos puntos del estado durante los primeros nueve meses de 2026. Septiembre cerró con siete víctimas mortales y al menos ocho personas lesionadas por arma de fuego en diferentes hechos, algunos relacionados con robos con violencia, riñas o intentos fallidos de ejecución.

Durante los 30 días de septiembre, los ataques mortales se distribuyeron entre la capital campechana y municipios como Carmen y Escárcega. Entre los casos más relevantes se encuentran los dobles homicidios ocurridos en la comunidad de Isla Aguada y en División del Norte, Escárcega, además de los ataques registrados en la colonia San Agustín del Palmar, en Ciudad del Carmen, y en las inmediaciones de la colonia Ampliación Cuatro Caminos, en la capital del Estado.

Noticia Destacada Tribunal Electoral de Campeche ordena al IEEC corregir recorte de recursos al PRI y MC

En Isla Aguada, los dos ocupantes de un vehículo fueron atacados a balazos, mientras que en División del Norte las víctimas fueron sorprendidas en circunstancias que aún son investigadas por la Fiscalía. En Ciudad del Carmen, uno de los asesinatos ocurrió en la colonia San Agustín del Palmar, donde un hombre fue atacado con un arma de fuego.

En las primeras investigaciones surgieron versiones sobre un posible vínculo con la venta de sustancias; esta circunstancia quedó como una de las líneas de investigación y no como un mó- vil confi rmado. Los ataques con víctimas mortales también alcanzaron la capital campechana, donde se registró un homicidio

en las inmediaciones de Ampliación Cuatro Caminos.

La violencia con armas de fuego también dejó al menos ocho personas lesionadas durante el mismo periodo. Los ataques fueron reportados en diferentes municipios y colonias, por lo que el registro abarca la zona urbana de la capital, así como comunidades y sectores de Ciudad del Carmen, Champotón, Candelaria, Escárcega y Calakmul.

En Campeche, uno de los casos ocurrió en la colonia Minas, donde un hombre fue atacado a balazos y resultó con impactos en diferentes partes del cuerpo. La víctima fue trasladada a un hospital para recibir atención y posteriormente quedó bajo custodia ministerial, debido a que el hecho fue investigado como homicidio en grado de tentativa.

Otro ataque se registró en Champotón, en la colonia Tajonal, donde un hombre resultó lesionado por impactos de arma de fuego en una pierna y el abdomen. Las primeras versiones señalaron que la víctima se dedicaba al cobro de dinero y que el ataque podría estar relacionado con un robo violento.

En Xpujil, municipio de Calakmul, otro hombre resultó lesionado durante una agresión armada.

La primera línea de investigación apuntó a una posible extorsión relacionada con el cobro de derecho de piso. En Ciudad del Carmen también se reportaron personas heridas en distintos sectores, entre ellos la colonia Manigua y otros puntos de la ciudad.

Las víctimas fueron auxiliadas y trasladadas a hospitales para recibir atención médica debido a las lesiones producidas por proyectiles de arma de fuego. Asimismo,

Candelaria y Escárcega formaron parte del registro de septiembre, con tres personas lesionadas en diferentes hechos ocurridos en ambos municipios.

En cuanto a los hechos mortales, una de las primeras líneas de investigación estuvo relacionada con la posible venta o distribución de sustancias. Todos los casos son investigados por el delito de homicidio califi cado y, hasta el momento, **no se ha informado

sobre la captura de los presuntos responsables materiales o intelectuales de los crímenes**.

Con el cierre de septiembre, el conteo alcanza 58 ejecuciones en Campeche durante los primeros nueve meses de 2026, de las cuales siete corresponden al noveno mes del año. Durante este periodo, además, se contabilizaron al menos ocho personas lesionadas por arma de fuego.