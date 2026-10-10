IMSS atiende a más derechohabientes, pero mantiene retos en el abasto de medicamentos

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) enfrenta una creciente demanda de servicios médicos debido al aumento de su población derechohabiente, por lo que ha ampliado su plantilla laboral, infraestructura hospitalaria y capacidad de atención, aunque persisten desafíos relacionados con la saturación de los servicios y el abasto de medicamentos.

El director general del organismo, Zoé Robledo, informó que desde 2019 se han incorporado 109 mil trabajadores, entre ellos 28 mil integrantes del personal de enfermería y 39 mil médicos especialistas, para responder al incremento de personas que requieren atención médica.

De acuerdo con el funcionario, los trabajadores asegurados pasaron de 20 a casi 23 millones, mientras que la población pensionada aumentó de 4.3 a 6.3 millones. En el mismo periodo, las madres y padres de personas aseguradas que reciben atención en el Instituto crecieron de 4.4 a 5.9 millones.

IMSS amplía hospitales y servicios especializados

Para fortalecer su capacidad de atención, durante los últimos dos años se han inaugurado siete hospitales, mientras que otros ocho se encuentran próximos a entrar en operación y 19 más están en construcción.

La meta para 2030 es incorporar más de 10 mil camas hospitalarias.

El Instituto también ha abierto más de 17 mil turnos de Medicina Familiar en horarios vespertinos y durante los fines de semana, con el propósito de ampliar las posibilidades de consulta para sus derechohabientes.

Entre los avances reportados destaca el incremento de pacientes atendidos mediante hemodiálisis, que pasaron de 76 mil en 2019 a 100 mil actualmente. Además, en 2025 se realizaron 3 mil 500 trasplantes, la cifra más alta registrada en la historia del organismo.

En materia de atención especializada, los centros destinados al cáncer infantil aumentaron de tres a 36, mientras que las salas de hemodinamia para atender infartos pasaron de seis a 82 en hospitales de segundo nivel.

Abasto de medicamentos, uno de los retos pendientes

Pese a la ampliación de sus servicios, el IMSS reconoce que el aumento de la demanda y de las enfermedades crónicas continúa generando dificultades operativas, entre ellas tiempos de espera, saturación y problemas en el suministro de medicamentos.

Robledo señaló que el Instituto surte recetas a 769 mil personas diariamente, con un promedio de abasto del 94 por ciento. Para atender los casos de recetas no surtidas, el organismo puso a disposición de los derechohabientes la plataforma www.recetacompleta.gob.mx y el teléfono 800 953 2218, mediante los cuales pueden reportar la falta de medicamentos.

El funcionario sostuvo que el crecimiento del Instituto implica retos demográficos, epidemiológicos, financieros y operativos que requieren inversión, supervisión y coordinación para mejorar la atención.

En paralelo, el IMSS mantiene su disposición al diálogo con los trabajadores que han realizado manifestaciones en distintas entidades del país por demandas laborales.

Entre los temas se encuentra el incremento salarial del 6.8 por ciento, integrado por un 2.9 por ciento al salario tabular y un 3.9 por ciento en prestaciones, cuya aceptación será sometida a consulta el próximo 14 de octubre.

El Instituto reiteró que sus servicios médicos continúan operando en todo el país y llamó a que las manifestaciones se desarrollen de manera pacífica, sin bloquear los accesos a hospitales y clínicas ni las áreas destinadas a urgencias y ambulancias.