El cobro ilegal por estacionar vehículos, la ocupación irregular de un área para motocicletas y la acumulación de basura llevaron al Ayuntamiento de Mérida a recuperar una plaza municipal ubicada en la esquina de las calles 65 y 54, en el Centro Histórico.

El espacio era ocupado por personas ajenas a la autoridad que lo utilizaban como estacionamiento clandestino, cobraban cuotas a automovilistas y destinaban una parte al aparcamiento de motocicletas, sin autorización.

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La intervención, a cargo de la Coordinación General de Buen Gobierno, con apoyo de la Policía Municipal y en coordinación con la Agencia de Transporte de Yucatán (ATY), también responde a reportes ciudadanos sobre el uso del lugar como basurero durante las noches, lo que ocasionaba acumulación de residuos y favorecía la presencia de fauna nociva.

La recuperación forma parte del reordenamiento de la calle 54, entre las calles 65 y 67, detrás del mercado San Benito, donde se pretende mejorar la movilidad vehicular y facilitar el acceso al transporte público, además de devolver a la ciudadanía espacios que habían sido ocupados para actividades ajenas a su función.

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El Ayuntamiento señala que estas acciones se realizan mediante el trabajo y el diálogo con la ciudadanía, con el propósito de mejorar las condiciones de movilidad, seguridad y convivencia en el Centro Histórico.