Un intento de rescate de un detenido que sería trasladado por vía aérea a un centro penitenciario del país, así como pasajeros como rehenes, formaron parte de un simulacro a escala real que se realizó en el Aeropuerto Internacional Ing. Alberto Acuña Ongay, con la participación de personal de seguridad federal y de la terminal aérea.

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El ejercicio se desarrolló bajo la premisa de una irrupción de varios sujetos armados y encapuchados en la sala de última espera, quienes presuntamente tenían como objetivo liberar a una persona bajo custodia de las autoridades. Durante la intervención, los supuestos agresores sometieron a varios pasajeros y los mantuvieron retenidos dentro de las instalaciones.

Ante este escenario, elementos de las Fuerzas Armadas y representantes de las dependencias participantes activaron los protocolos de intervención para controlar la situación, salvaguardar a las personas retenidas y neutralizar a quienes representaban una amenaza dentro del aeropuerto.

En el ejercicio participaron la Guardia Nacional, Defensa y Semar.

En las acciones participaron efectivos de la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Fiscalía General de la República, la Agencia Federal de Aviación Civil, los Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano y trabajadores del Grupo Mundo Maya.

La práctica incluyó el despliegue de personal táctico y la coordinación entre las distintas instituciones para atender una situación de riesgo que involucraba la presencia de personas armadas, un intento de liberación de un detenido y pasajeros privados de su libertad.

El simulacro incluyó el despliegue de personal táctico y la coordinación entre instituciones. / Especial

Como parte del escenario, los grupos operativos ejecutaron maniobras para recuperar el control de la sala de última espera y realizar el rescate de los pasajeros, además de asegurar a los presuntos responsables. Las acciones permitieron poner a prueba los procedimientos de actuación de cada corporación ante una amenaza dentro de una instalación aeroportuaria.

JGH