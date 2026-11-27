Tremendo susto se llevó una automovilista que, por evitar chocar contra una camioneta cuyo conductor salió de reversa del estacionamiento de un negocio, terminó montada sobre el camellón de la avenida Ramón Piña Chan, en el área Ah Kim Pech, donde las afectaciones materiales fueron de regular cuantía.

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El accidente ocurrió alrededor de la una de la tarde, cuando la conductora de un automóvil Fiat Mobi gris circulaba sobre la avenida Miguel Alemán, a la altura del barrio de Guadalupe.

Al dar vuelta en la glorieta de la Fuente del Progreso y desviarse hacia el malecón por la avenida Ramón Piña Chan, la automovilista giró el volante hacia la izquierda para evitar impactarse contra la camioneta, pero terminó montada sobre el camellón, donde reventó una de las llantas delanteras.

Agentes de la Policía Estatal llegaron para auxiliar a la mujer, mientras que el conductor de la camioneta, señalado como presunto responsable de ocasionar el incidente, se retiró del lugar.

Posteriormente, familiares de la afectada llegaron para ayudarla a sustituir la llanta averiada por la de refacción y permitirle retirarse del sitio.

JGH