El deterioro del lago y la falta de mantenimiento en las instalaciones del Instituto Tecnológico Superior de Escárcega fueron denunciados por un exalumno, quien exhibió fotografías del estado en que actualmente se encuentra este espacio, considerado parte de la identidad de la institución.

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A través de una publicación en redes sociales, un exestudiante, identificado con las iniciales A.P., compartió imágenes en las que se observa el lago cubierto de lama y con acumulación de material sobre la superficie del agua, mientras el puente que atraviesa este espacio permanece como uno de los elementos representativos del lugar.

En su mensaje, manifestó su inconformidad por las condiciones del sitio y consideró que reflejan la falta de mantenimiento y atención por parte de las autoridades educativas. Aseguró que no se trata de un problema reciente, sino de una situación que, desde su perspectiva, se ha agravado durante varios meses.

El denunciante considera que existe falta de mantenimiento en este espacio.

"No es solo un lago sucio, es el retrato del abandono institucional", expresó el exalumno, quien lamentó que un espacio que anteriormente representaba parte de la identidad de los estudiantes ahora presente esas condiciones.

También cuestionó la manera en que se ha conducido la institución bajo su actual dirección, al considerar que hace falta un proyecto de mantenimiento y cuidado de sus instalaciones. En su publicación, señaló que dirigir una institución educativa no solamente implica administrarla, sino también preservar los espacios que forman parte de su historia y sentido de pertenencia.

Finalmente, el exestudiante pidió algo más que la limpieza del lago, pues consideró necesario revisar el rumbo de la institución y recuperar el cuidado de los espacios que identifican a la comunidad estudiantil de los Jaguares.

Hasta el momento, en la publicación no se incluye una respuesta de las autoridades del Tecnológico sobre las condiciones denunciadas.

JGH