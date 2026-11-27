La volcadura de una pipa cargada con gas provocó el cierre total de la carretera federal Mérida-Peto, durante la mañana de este viernes, a la altura del entronque de Tixméhuac, en dirección al municipio de Tekax.

El accidente movilizó a elementos del cuerpo de bomberos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), quienes acudieron al sitio para atender la emergencia.

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Debido al material que transporta la unidad y al riesgo que representa, las autoridades determinaron suspender la circulación vehicular como medida preventiva, mientras se realizan las labores correspondientes.

Hasta el momento, no se han proporcionado detalles sobre las causas de la volcadura ni se ha informado si hay personas lesionadas.