Liberan a 12 detenidos por protestas del agua en Jalisco; otros 27 siguen bajo custodia

La Fiscalía del Estado de Jalisco informó que 12 de las 39 personas detenidas durante las protestas por el agua realizadas frente a Casa Jalisco recuperaron su libertad, luego de los disturbios registrados el domingo 11 de octubre de 2026.

De acuerdo con la dependencia, las primeras seis personas fueron liberadas durante la noche del domingo, seguidas de otras cuatro. Durante la madrugada de este lunes 12 de octubre se autorizó la salida de dos manifestantes más.

Con ello, 27 personas permanecían detenidas al momento del informe oficial.

¿Quiénes fueron liberados tras las protestas en Casa Jalisco?

Entre las personas liberadas se encuentran Hannia Montserrat "N", quien también proporcionó el nombre de Alma Rosa "N", y Gustavo "N", según la información difundida por la Fiscalía estatal.

La dependencia explicó que el Ministerio Público determinó las liberaciones con fundamento en el artículo 140 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

Esta disposición permite que las investigaciones continúen sin necesidad de mantener a las personas señaladas bajo custodia.

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¿Qué delitos investiga la Fiscalía de Jalisco?

Las personas detenidas fueron puestas a disposición del Ministerio Público por su presunta participación en ataques a las vías de comunicación, lesiones y delitos cometidos contra representantes de la autoridad.

La Fiscalía aclaró que las carpetas de investigación permanecerán abiertas, por lo que las liberaciones no implican la conclusión de los procedimientos.

FISCALÍA INFORMA La madrugada de este 12 de Octubre fueron puestas en libertad dos personas más, de las 39 detenidas luego de los actos violentos registrados durante la manifestación realizada en el exterior de Casa Jalisco, con lo que suman 12 manifestantes en libertad. https://t.co/Scoh0Kblyc — Fiscalía del Estado de Jalisco (@FiscaliaJal) October 12, 2026

Por su parte, la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) abrió un acta de investigación para revisar los hechos ocurridos durante la manifestación.

Asimismo, emitió medidas cautelares dirigidas a las autoridades para garantizar la salud y la integridad de las personas detenidas.

Las protestas se desarrollaron en medio de las inconformidades ciudadanas por la calidad del agua en la zona metropolitana de Guadalajara.

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