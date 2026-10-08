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Huracán Isaías se intensifica a categoría 2 lejos de la Península de Yucatán

Yucatán / Mérida

Lluvias del Huracán Isaías no frenan protesta de trabajadores y jubilados del IMSS en Mérida

El contingente que recorrió Paseo de Montejo en Mérida se sumó a las protestas realizadas en distintas partes del país.

Por Redacción Por Esto!

8 de oct de 2026

1 min

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Pese a la lluvia del huracán Isaías, trabajadores del IMSS marchan en Mérida
Pese a la lluvia del huracán Isaías, trabajadores del IMSS marchan en Mérida / Especial

Con pancartas, consignas y pese a la lluvia provocada por los efectos del Huracán Isaías, trabajadores en activo y jubilados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) se movilizaron este jueves por calles de Mérida para exigir mejoras salariales, mayor infraestructura hospitalaria y el abasto suficiente de insumos para brindar atención a los derechohabientes.

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La protesta formó parte de una movilización nacional realizada en distintos puntos del país. En el caso de Yucatán, las personas participantes se concentraron en el Remate de Montejo y posteriormente avanzaron por Paseo de Montejo hasta llegar al Monumento a la Patria.

Entre las principales exigencias planteadas durante la manifestación se encuentra un incremento salarial de entre 7 y 10 por ciento, además de mejores condiciones en las instalaciones hospitalarias y la disponibilidad de medicamentos, materiales e insumos necesarios para realizar sus labores.

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Durante el recorrido, los manifestantes lanzaron consignas para señalar las carencias que, aseguran, persisten en los servicios médicos.

Al llegar al Monumento a la Patria, las y los trabajadores permanecieron en el lugar a pesar de que la lluvia se intensificó por momentos. Los participantes señalaron que mantendrán las movilizaciones y acciones de protesta hasta que sus demandas sean atendidas.

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