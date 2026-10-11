Morena hace un llamado para garantizar agua de calidad en Guadalajara.

Ante la creciente inconformidad social por la mala calidad y los problemas de desabasto de agua en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG), el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Morena y sus legisladores emitieron un pronunciamiento público para exigir a las autoridades locales de Jalisco que garanticen el suministro de agua potable limpia.

Durante las últimas semanas, habitantes de diversos sectores de la ZMG han denunciado de manera recurrente irregularidades en la calidad del agua que llega a los hogares, señalando problemas de contaminación, turbidez y cortes continuos en el suministro; generando afectaciones a los ciudadanos.

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CEN de Morena hace un llamado a las autoridades de Jalisco

Tras los hechos acontecidos durante las protestas de este domingo 11 de octubre de 2026, la representación nacional y estatal de Morena fijó una postura oficial por medio de sus canales oficiales. El partido compartió un comunicado en donde habló de su postura y puntos clave.

Las autoridades realizaron un llamado urgente para implementar infraestructura y soluciones definitivas que aseguren el acceso regular a agua limpia y libre de contaminantes para toda la población. El partido rechazó el uso de la fuerza pública durante las movilizaciones y exigió la pronta liberación de los ciudadanos detenidos.

Aunado a esto, Morena pidió establecer mesas de trabajo abiertas entre las instituciones gubernamentales y la ciudadanía, priorizando el diálogo frente al uso de medidas de coerción. Manifestó el rechazo absoluto a cualquier intento de privatización del recurso hídrico.

📌📰 El CEN de @PartidoMorenaMx comparte el siguiente comunicado de prensa. Garantizar agua de calidad y abasto suficiente exige diálogo y soluciones de fondo, no represión: Morena. https://t.co/8HsjBkw1Mx — Ariadna Montiel Reyes (@A_MontielR) October 12, 2026

El partido concluyó señalando que la problemática actual responde a años de falta de visión y desatención en la gestión hídrica local, por lo que respaldó las demandas de las familias afectadas y se comprometió a acompañarlas en la búsqueda de soluciones integrales.

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