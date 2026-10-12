Fiscalía de Morelos libera a generador de violencia de 'Pueblos Unidos' para rescatar a tres de sus elementos

A través de un comunicado oficial, la Fiscalía General del Estado de Morelos dio a conocer que implementó un operativo para localizar y detener a José David “N”, sujeto considerado un generador de violencia en la entidad y relacionado con el grupo denominado “Pueblos Unidos”.

Estas acciones, que forman parte de la estrategia nacional de combate contra la extorsión, se realizaron el lunes en el municipio de Totolapan y en el operativo participaron elementos de la Fiscalía de Investigación de Delitos de Alto Impacto (FIDAI) y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de Morelos.

En consecuencia, por las acciones para combatir la delincuencia, células del grupo mencionado retuvieron a tres elementos de la Fiscalía Regional Oriente por lo que se activó el protocolo de atención en casos de secuestro para proteger la vida de las víctimas retenidas.

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La FGE de Morelos destacó que los colaboradores fueron liberados alrededor de las 19:35 horas de este lunes, al ser entregada la persona detenida horas antes.

“Uno de nuestros compañeros fue hospitalizado por una herida producida por arma de fuego. Su estado de salud se reporta como estable”.

“La Fiscalía General del Estado de Morelos subraya que la vida de nuestro personal es una prioridad para la institución y por ello se ejecutaron las acciones necesarias para salvaguardar su integridad física”, explicó la dependencia en el documento.