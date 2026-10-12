Investigan presunta célula criminal que operaría en la zona Sur de Campeche

La Fiscalía Federal en Campeche (FFC) investiga por delincuencia organizada y los delitos que resulten la operación de una célula criminal en la villa de Sabancuy, municipio de El Carmen, cuyo supuesto líder, identificado como “El 02”, ya fue detenido.

La titular de la representación federal en Campeche, Margarita Galván Rodríguez, informó que recibieron el triplicado de la carpeta de investigación iniciada por la Fiscalía General del Estado de Campeche (Fgecam), luego de los homicidios señalados como ejecuciones y la circulación de una grabación en la que presuntos integrantes de un grupo armado se atribuyeron uno de los ataques y lanzaron advertencias contra personas relacionadas con la venta de drogas.

La intervención de la autoridad federal se produjo ante los indicios de que los hechos podrían estar relacionados con una estructura delictiva organizada, por lo que las investigaciones no se limitarán a esclarecer un homicidio, sino también buscarán establecer cómo operaba el grupo, quiénes lo integraban y si tenía participación en otros delitos cometidos en la región.

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Uno de los casos que puso en evidencia la posible presencia de esta célula fue el asesinato de Eddy Alejandro Sánchez Castañeda, de 38 años, conocido como “El Pelón”, ocurrido en Sabancuy.

El hombre fue atacado a balazos dentro de su domicilio y, posteriormente, comenzó a circular un video en redes sociales en el que varios sujetos armados, con el rostro cubierto, presuntamente se adjudicaron el crimen, este grupo de personas lanzó amenazas contra ciudadanos a los que señalaron por supuestas actividades de narcomenudeo, con mensajes que apuntaban a un intento de imponer condiciones sobre la venta de sustancias ilícitas en la comunidad.

El contenido llamó la atención de las autoridades debido a que los participantes no solamente hablaron del homicidio, también hicieron advertencias sobre el control de dichas actividades.

Por su parte, la Fiscalía General del Estado abrió inicialmente las investigaciones por el asesinato y realizó diligencias para establecer la identidad de los responsables; sin embargo, el contenido del video y los posibles vínculos con una organización criminal generaron una nueva línea de indagatorias.

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La detención de “El 02”, señalado como presunto dirigente de la célula, representa uno de los principales avances en el caso, aunque las autoridades todavía deben establecer su grado de participación en los homicidios y determinar si existen otros integrantes que hayan intervenido en los ataques, las amenazas o las actividades delictivas que se investigan en la actualidad.

La situación de Sabancuy se suma a los graves hechos de violencia registrados durante 2026 en el municipio de El Carmen, donde se han reportado diversos homicidios y ataques armados en distintos sectores de la ciudad.

De acuerdo con cifras dadas a conocer, hasta el 22 de septiembre del presente año se contabilizaban 56 homicidios en todo el Estado de Campeche, de los cuales 26 correspondían a Ciudad del Carmen; esta cifra colocaba al municipio entre los puntos con mayor número de asesinatos de la Entidad y representaba casi la mitad del total estatal reportado para ese corte.

La declaración de Margarita Galván Rodríguez confirma que la Fiscalía Federal ya cuenta con el expediente para continuar las diligencias correspondientes. Conforme avancen las investigaciones, las autoridades deberán informar sobre los resultados obtenidos y las posibles responsabilidades que se acrediten en torno a la operación de esta presunta organización criminal.