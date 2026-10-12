Detienen en Tabasco a “El Cabra”, presunto líder de Mara 18 buscado por El Salvador

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó sobre la detención de Óscar Ariel “N”, alias “El Cabra”, identificado como uno de los presuntos líderes de la organización criminal Mara 18, durante un operativo realizado en Villahermosa, Tabasco.

A través de su cuenta oficial de X, el funcionario detalló que el detenido era considerado un objetivo de las autoridades de El Salvador y contaba con una orden de aprehensión internacional por su presunta participación en diversos delitos.

En el operativo participaron elementos de la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, la SSPC y autoridades estatales.

¿Quién es “El Cabra”, detenido en Villahermosa, Tabasco?

De acuerdo con García Harfuch, Óscar Ariel “N” es señalado como uno de los líderes de Mara 18, organización criminal que opera principalmente en Centroamérica.

El titular de la SSPC indicó que “El Cabra” cuenta con una orden de aprehensión internacional por su presunta participación en al menos 15 homicidios, además de delitos sexuales y narcomenudeo.

Noticia Destacada Omar García Harfuch confirma la detención de 33 personas relacionadas con el caso de Carlos Manzo

El funcionario no precisó cuánto tiempo llevaba el sospechoso en territorio mexicano ni ofreció detalles sobre su posible traslado a El Salvador.

México y El Salvador colaboraron para detener a “El Cabra”

García Harfuch destacó que la captura fue resultado de la coordinación entre las instituciones federales y las autoridades de Tabasco.

Asimismo, agradeció al Gobierno de El Salvador el intercambio de información que permitió concretar la detención.

En Villahermosa, Tabasco, elementos de @SEMAR_mx, @Defensamx1, @GN_MEXICO_, @SSPCMexico y autoridades estatales detuvieron a Óscar Ariel “N”, alias “El Cabra”, identificado como uno de los líderes de la organización criminal “Mara 18” y objetivo de las autoridades de El Salvador. Cuenta con una orden de aprehensión internacional por su presunta participación en al menos 15 homicidios, delitos sexuales y narcomenudeo. Agradecemos al Gobierno de El Salvador el intercambio de información, así como al gobernador @TabascoJavier y a las autoridades de Tabasco su colaboración para concretar esta detención. — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) October 12, 2026

El secretario también reconoció la colaboración del gobernador de Tabasco, Javier May Rodríguez, y de las instituciones de seguridad estatales.

Hasta el momento, las autoridades mexicanas no han detallado el procedimiento legal que seguirá el detenido ni la fecha de una posible entrega a las autoridades salvadoreñas.

IO