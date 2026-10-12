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Detienen en Tabasco a “El Cabra”, presunto líder de Mara 18 buscado por El Salvador

México / Sucesos

Detienen en Tabasco a “El Cabra”, presunto líder de Mara 18 buscado por El Salvador

Omar García Harfuch informó de la detención de “El Cabra” en Villahermosa, Tabasco. Era buscado por El Salvador por homicidios y otros delitos.

Israel Olguín

Por Israel Olguín

12 de oct de 2026

2 min

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Óscar Ariel “N” es señalado como uno de los líderes de Mara 18, organización criminal que opera principalmente en Centroamérica
Óscar Ariel “N” es señalado como uno de los líderes de Mara 18, organización criminal que opera principalmente en Centroamérica / Gabinete de Seguridad federal

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó sobre la detención de Óscar Ariel “N”, alias “El Cabra”, identificado como uno de los presuntos líderes de la organización criminal Mara 18, durante un operativo realizado en Villahermosa, Tabasco.

A través de su cuenta oficial de X, el funcionario detalló que el detenido era considerado un objetivo de las autoridades de El Salvador y contaba con una orden de aprehensión internacional por su presunta participación en diversos delitos.

En el operativo participaron elementos de la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, la SSPC y autoridades estatales.

¿Quién es “El Cabra”, detenido en Villahermosa, Tabasco?

De acuerdo con García Harfuch, Óscar Ariel “N” es señalado como uno de los líderes de Mara 18, organización criminal que opera principalmente en Centroamérica.

El titular de la SSPC indicó que “El Cabra” cuenta con una orden de aprehensión internacional por su presunta participación en al menos 15 homicidios, además de delitos sexuales y narcomenudeo.

Omar García Harfuch da actualizaciones sobre el caso de Carlos Manzo.

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El funcionario no precisó cuánto tiempo llevaba el sospechoso en territorio mexicano ni ofreció detalles sobre su posible traslado a El Salvador.

México y El Salvador colaboraron para detener a “El Cabra”

García Harfuch destacó que la captura fue resultado de la coordinación entre las instituciones federales y las autoridades de Tabasco.

Asimismo, agradeció al Gobierno de El Salvador el intercambio de información que permitió concretar la detención.

El secretario también reconoció la colaboración del gobernador de Tabasco, Javier May Rodríguez, y de las instituciones de seguridad estatales.

Hasta el momento, las autoridades mexicanas no han detallado el procedimiento legal que seguirá el detenido ni la fecha de una posible entrega a las autoridades salvadoreñas.

IO

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