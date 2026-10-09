Nueva riña en penal de Mazatlán deja dos reos muertos este 9 de octubre; autoridades refuerzan seguridad

Una nueva riña al interior del penal El Castillo, ubicado en Mazatlán, Sinaloa, dejó dos personas privadas de la libertad fallecidas este viernes 9 de octubre de 2026, informó la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSP).
A través de un comunicado difundido en su cuenta oficial de X, la dependencia detalló que el enfrentamiento ocurrió dentro de uno de los módulos del centro penitenciario, por lo que fue necesaria la intervención de las corporaciones de seguridad.
¿Qué pasó en el penal El Castillo de Mazatlán este viernes?
La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa informó que, tras el reporte de la riña, el Grupo Interinstitucional desplegó un operativo para controlar la situación y proteger al resto de los internos, así como al personal operativo y administrativo.
Las autoridades señalaron que el incidente fue controlado y que el resto de la población penitenciaria se encuentra a salvo.
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Asimismo, confirmaron que elementos de seguridad mantienen presencia dentro y fuera del centro penitenciario para preservar el orden.
Fiscalía de Sinaloa investigará muerte de dos reos
La dependencia estatal informó que dio aviso a la Fiscalía General del Estado de Sinaloa para que inicie las investigaciones correspondientes y determine las circunstancias en las que ocurrieron las dos muertes.
También indicó que el personal de Trabajo Social del penal establecerá comunicación con los familiares de las personas fallecidas para proporcionarles información sobre lo sucedido.
Hasta el momento, las autoridades no han revelado la identidad de las víctimas ni las causas que originaron el enfrentamiento.
Este nuevo incidente ocurre un día después de que se reportaran hechos violentos en el mismo centro penitenciario, el jueves 8 de octubre.
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