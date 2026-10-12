Zoé Robledo y Marath Bolaños encabezarán conferencia por protestas de trabajadores del IMSS

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció que el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo Aburto, y el secretario del Trabajo y Previsión Social, Marath Bolaños López, ofrecerán una conferencia de prensa este lunes 12 de octubre de 2026 para abordar la situación del organismo.
Al inicio de su conferencia matutina, la mandataria adelantó que ambos funcionarios comparecerán ante los medios de comunicación más tarde, en medio de las protestas que trabajadores y jubilados del Seguro Social han realizado durante los últimos días.
"El día de hoy, más tarde, va a dar conferencia de prensa Zoé Robledo con Marath Bolaños para hablar sobre el tema del IMSS", expresó Sheinbaum.
¿Qué dijo Sheinbaum sobre las protestas en el IMSS?
La presidenta informó que Zoé Robledo y Marath Bolaños ofrecerán detalles sobre la situación del Instituto, aunque no precisó el horario de la conferencia.
El anuncio ocurre después de las manifestaciones de personal activo y jubilado del IMSS, quienes han expresado inconformidades por asuntos salariales y laborales.
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Trabajadores del IMSS protestan en Campeche por falta de insumos y mejores salarios
Uno de los principales temas es el incremento salarial de 6.8 por ciento, integrado por un aumento de 2.9% al salario tabular y de 3.9% en prestaciones.
La propuesta será sometida a consulta entre los trabajadores el próximo 14 de octubre.
Zoé Robledo reconoce retos en abasto de medicamentos y atención médica
Previo al anuncio presidencial, Zoé Robledo reconoció que el IMSS enfrenta problemas relacionados con la saturación de servicios y el suministro de medicamentos, pese a la ampliación de su infraestructura y plantilla laboral.
El funcionario informó que el Instituto registra un abasto de medicamentos de 94 por ciento y que diariamente surte recetas a aproximadamente 769 mil personas.
Asimismo, aseguró que las manifestaciones no han interrumpido la atención médica y reiteró su disposición al diálogo con los trabajadores.
Se espera que durante la conferencia anunciada por Sheinbaum, los titulares del IMSS y de la Secretaría del Trabajo proporcionen información sobre las demandas laborales y las acciones institucionales para atenderlas.
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