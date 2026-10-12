Zoé Robledo y Marath Bolaños encabezarán conferencia por protestas de trabajadores del IMSS

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció que el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo Aburto, y el secretario del Trabajo y Previsión Social, Marath Bolaños López, ofrecerán una conferencia de prensa este lunes 12 de octubre de 2026 para abordar la situación del organismo.

Al inicio de su conferencia matutina, la mandataria adelantó que ambos funcionarios comparecerán ante los medios de comunicación más tarde, en medio de las protestas que trabajadores y jubilados del Seguro Social han realizado durante los últimos días.

"El día de hoy, más tarde, va a dar conferencia de prensa Zoé Robledo con Marath Bolaños para hablar sobre el tema del IMSS", expresó Sheinbaum.

¿Qué dijo Sheinbaum sobre las protestas en el IMSS?

La presidenta informó que Zoé Robledo y Marath Bolaños ofrecerán detalles sobre la situación del Instituto, aunque no precisó el horario de la conferencia.

El anuncio ocurre después de las manifestaciones de personal activo y jubilado del IMSS, quienes han expresado inconformidades por asuntos salariales y laborales.

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Uno de los principales temas es el incremento salarial de 6.8 por ciento, integrado por un aumento de 2.9% al salario tabular y de 3.9% en prestaciones.

La propuesta será sometida a consulta entre los trabajadores el próximo 14 de octubre.

Zoé Robledo reconoce retos en abasto de medicamentos y atención médica

Previo al anuncio presidencial, Zoé Robledo reconoció que el IMSS enfrenta problemas relacionados con la saturación de servicios y el suministro de medicamentos, pese a la ampliación de su infraestructura y plantilla laboral.

El funcionario informó que el Instituto registra un abasto de medicamentos de 94 por ciento y que diariamente surte recetas a aproximadamente 769 mil personas.

¿Te preguntas qué está pasando en el IMSS? Aquí te lo cuento. Somos la institución de seguridad social más grande de América Latina, con 511 mil trabajadoras y trabajadores. Desde 2019 se han incorporado 109 mil más, entre ellos 28 mil de enfermería y 39 mil médicos especialistas. Pero sabemos que crecer también implica grandes retos. El abasto es uno de ellos, tenemos un promedio de surtimiento del 94%, y ese 6% que falta importa. Si tu receta no se surtió completa, entra a https://t.co/8Tyxwc5h0d, registra con tu CURP el medicamento que te faltó y te daremos una solución en 36 horas o menos. También puedes llamar al 5592 629069. En estos días ha habido manifestaciones de trabajadores activos y jubilados. Los respetamos, son parte del IMSS. No están de acuerdo ante la propuesta de incremento salarial del 6.8% (2.9% al salario tabular y 3.9% en prestaciones), el SNTSS convocó a una consulta el próximo 14 de octubre. Respetamos su decisión. Creemos en el diálogo y la democracia. Las demandas relacionadas con la operación del Instituto deben escucharse y atenderse. Hay retos, sí, pero hoy tenemos un @Tu_IMSS más grande. Seguimos trabajando para mejorar y avanzar juntos, con rumbo al porvenir. 💚 — Zoé Robledo (@zoerobledo) October 10, 2026

Asimismo, aseguró que las manifestaciones no han interrumpido la atención médica y reiteró su disposición al diálogo con los trabajadores.

Se espera que durante la conferencia anunciada por Sheinbaum, los titulares del IMSS y de la Secretaría del Trabajo proporcionen información sobre las demandas laborales y las acciones institucionales para atenderlas.

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