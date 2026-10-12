Huracán Simón impactaría Sinaloa el jueves; reportan dos muertos por lluvias en Guerrero y Baja California

El Gobierno de México confirmó dos personas fallecidas y 10 no localizadas tras los efectos del Huracán Simón y la Tormenta Tropical Rachel, mientras que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) logró restablecer el suministro eléctrico en las zonas afectadas por el primer ciclón.

Durante la conferencia matutina de este lunes 12 de octubre de 2026, encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo desde Palacio Nacional, autoridades federales y estatales presentaron un balance de daños y actualizaron la trayectoria del huracán Simón, que se mantiene en categoría 3 frente a Jalisco.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que el ciclón podría tocar tierra cerca de Mazatlán, Sinaloa, durante la medianoche del jueves 15 de octubre, después de reducir su intensidad a categoría 1.

¿Cuándo tocará tierra el huracán Simón en Sinaloa?

Fabián Vázquez, coordinador general del Servicio Meteorológico Nacional, informó que Simón presenta vientos máximos sostenidos de 185 kilómetros por hora y rachas de 220 kilómetros por hora.

El centro del huracán se encuentra aproximadamente a 75 u 80 kilómetros de las costas de Jalisco y mantiene una trayectoria que lo alejará gradualmente de esa entidad.

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De acuerdo con el pronóstico, Simón podría debilitarse a categoría 2 durante este lunes y a categoría 1 el martes, cuando se ubicaría cerca de las Islas Marías.

El funcionario explicó que sus efectos comenzarían a intensificarse en el sur de Sinaloa y el norte de Nayarit durante el miércoles 14 de octubre, con lluvias de 75 a 150 milímetros.

El posible impacto está previsto cerca de Mazatlán durante la medianoche del jueves, aunque la trayectoria y la intensidad podrían modificarse.

Guerrero confirma un fallecido por el huracán Simón

La gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, informó que una persona adulta mayor de 71 años perdió la vida tras el colapso de una barda en Chilpancingo.

También reportó vehículos dañados, viviendas y establecimientos inundados, así como afectaciones en Acapulco, Chilpancingo, Costa Grande y La Montaña.

Entre los daños identificados se encuentran deslizamientos de tierra, derrumbes, árboles caídos, 16 postes de electricidad afectados, siete bardas y dos socavones.

La mandataria aseguró que continúan las labores de limpieza, rehabilitación de caminos y atención a las comunidades.

Tormenta Rachel deja una menor fallecida y 10 desaparecidos en Baja California

Por su parte, la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, confirmó el fallecimiento de una menor de edad y el reporte de 10 personas no localizadas tras las afectaciones provocadas por la Tormenta Tropical Rachel.

De las personas desaparecidas, ocho corresponden al municipio de Ensenada y dos a San Felipe.

La gobernadora explicó que las mayores afectaciones ocurrieron en Ensenada, donde elementos de las Fuerzas Armadas apoyan las labores de búsqueda y rescate mediante helicópteros, particularmente en comunidades de difícil acceso cercanas al cauce del río Pípila.

La entidad mantiene desplegados más de 14 mil efectivos y habilitó seis refugios temporales que han recibido a 56 personas.

CFE restablece suministro eléctrico tras paso del huracán Simón

La coordinadora nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa, informó que la CFE restableció el 100 por ciento del suministro eléctrico afectado por Simón en los estados atendidos durante la emergencia.

La funcionaria destacó que Michoacán, Colima y Jalisco reportaron saldo blanco, sin personas fallecidas por el ciclón.

En Colima, la gobernadora Indira Vizcaíno Silva detalló que se identificaron afectaciones en 71 viviendas y 35 comercios, además de daños menores en carreteras, escuelas y unidades médicas.

También informó que se habilitaron 10 refugios temporales, donde permanecieron 177 personas.

Finalmente, Claudia Sheinbaum pidió a la población de Jalisco, Colima, Nayarit y especialmente Sinaloa atender las indicaciones de Protección Civil y evitar acercarse a las playas.

La presidenta confirmó que continuarán los operativos del Plan DN-III-E y Plan Marina, además del apoyo federal a Baja California para las labores de rescate y atención del desabasto de agua en Ensenada.

IO