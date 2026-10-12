Presidenta Sheinbaum Pardo anuncia visitas sorpresa a hospitales del IMSS-Bienestar y reconoce problemas de desabasto

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció que realizará visitas sin previo aviso a hospitales y centros de salud del IMSS-Bienestar, con el objetivo de conocer las condiciones reales de atención, identificar deficiencias y verificar el cumplimiento de las acciones instruidas por su gobierno.

Durante su conferencia matutina de este lunes 12 de octubre de 2026, desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional, la mandataria explicó que inició un recorrido por las 24 entidades donde opera el IMSS-Bienestar, con reuniones directas con responsables de hospitales y unidades médicas.

También reconoció que persisten problemas de desabasto de medicamentos, tanto por dificultades con proveedores como por fallas internas en los procesos de distribución.

¿Por qué Sheinbaum realizará visitas sorpresa a hospitales?

La presidenta explicó que busca evitar que las instalaciones sean acondicionadas únicamente porque se conoce anticipadamente la visita de una autoridad.

Señaló que existe la práctica de realizar trabajos de pintura, poda y mantenimiento antes de los recorridos oficiales, lo que dificulta observar las condiciones habituales de los establecimientos.

"La idea es llegar y ver cómo está la situación real", afirmó Sheinbaum.

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Detalló que sus visitas incluyen reuniones con directores de hospitales generales, de especialidades y centros de salud para conocer directamente sus necesidades y tomar decisiones sobre los problemas identificados.

IMSS-Bienestar incorpora laboratorios y expedientes digitales

Sheinbaum informó que su administración trabaja en la instalación de internet, pequeños laboratorios de análisis clínicos y expedientes médicos digitales en centros de salud del IMSS-Bienestar.

Explicó que estos equipos permitirán realizar estudios básicos, como mediciones de glucosa, colesterol y biometrías hemáticas, además de agilizar los procedimientos administrativos.

Como ejemplo, mencionó que el expediente digital redujo de 40 a 10 minutos el tiempo destinado al registro inicial de pacientes embarazadas en una unidad médica del Estado de México.

Actualmente, alrededor del 40 por ciento de los centros de salud cuenta con estos avances, por lo que todavía resta atender al 60 por ciento.

Sheinbaum reconoce desabasto de medicamentos en IMSS e IMSS-Bienestar

La mandataria admitió que existen dificultades en el suministro de determinados medicamentos y señaló que algunas se deben a problemas con proveedores, mientras que otras corresponden a deficiencias de distribución dentro de las instituciones.

En el IMSS-Bienestar, explicó que ya se tomaron medidas para incrementar el suministro de un medicamento utilizado contra la diabetes, cuya demanda aumentó entre los médicos.

Asimismo, indicó que la digitalización de los servicios permitirá mejorar el seguimiento de inventarios y la logística de distribución.

Presidenta pide atender demandas de médicos y trabajadores del IMSS

Sheinbaum también reconoció las inconformidades expresadas por personal médico y de enfermería del Instituto Mexicano del Seguro Social.

Señaló que algunos trabajadores contratados durante la pandemia de COVID-19 todavía no cuentan con todas las prestaciones laborales, situación cuya regularización pidió acelerar.

Respecto de las protestas recientes y las demandas salariales, afirmó que deben atenderse los planteamientos legítimos del personal.

La presidenta reiteró que continuará con las supervisiones directas y las reuniones con responsables de las unidades médicas.

Finalmente, sostuvo que su administración busca resolver las deficiencias mediante el diálogo, la atención de las necesidades de los trabajadores y la revisión de los servicios de salud.

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