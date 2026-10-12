Profeco revela dónde está la canasta básica más barata y qué gasolineras venden el diésel más caro

El titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Iván Escalante Ruiz, presentó los precios de la canasta básica, el diésel, las remesas y diversos alimentos, además de los resultados de un estudio de calidad sobre cereales de caja.

Durante la sección Quién es quién en los precios, presentada este lunes 12 de octubre en la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, desde Palacio Nacional, el funcionario informó que más del 90 por ciento de las tiendas de autoservicio monitoreadas respetan el precio máximo de $910 pesos establecido para los 24 productos de la canasta básica.

¿Dónde está la canasta básica más barata, según Profeco?

Escalante Ruiz detalló que Chedraui Campeche registró el precio más bajo de la canasta básica, con $734.20 pesos, mientras que Walmart Culiacán presentó el costo más elevado del monitoreo, con $922.50 pesos.

En la alcaldía Álvaro Obregón, Ciudad de México, Bodega Aurrera Santa Lucía ofreció la canasta en $793.50 pesos y La Comer El Olivar en $843.20 pesos.

En Saltillo, Coahuila, los precios oscilaron entre $807.90 pesos en Soriana Híper y $880 pesos en Walmart Galerías Saltillo.

Para Mérida, Yucatán, el costo fue de $817.80 pesos en Chedraui Selecto y de $844.50 pesos en Soriana Híper Plaza Canek.

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Profeco identifica gasolineras con precios elevados de diésel

El procurador informó que el precio promedio nacional del diésel se ubicó en $26.99 pesos por litro y que 8 mil 966 estaciones, equivalentes a casi el 88% del sector monitoreado, ofrecen precios inferiores a 27 pesos.

Entre los establecimientos señalados por sus precios destacó Oxxo Gas, en Cancún, Quintana Roo, donde el combustible se vendió en $28.29 pesos por litro.

También mencionó una estación Gulf en Coronango, Puebla, con un precio de $27.99 pesos y un margen de ganancia de $4.69 pesos por litro.

¿Qué alimentos bajaron y cuáles subieron de precio?

De acuerdo con el seguimiento de Profeco, la papa y la zanahoria registraron disminuciones de precio, mientras que el jitomate y la cebolla presentaron incrementos.

La papa tuvo un precio promedio de 50.31 pesos por kilogramo, aunque en centrales de abasto se encontró en 24.63 pesos.

La zanahoria registró un promedio de 13.98 pesos por kilogramo, mientras que el jitomate se ubicó en 24.92 pesos y la cebolla en 48.57 pesos.

Profeco detecta incumplimientos en 11 cereales de caja

Iván Escalante informó que el Laboratorio Nacional de Protección al Consumidor realizó 2 mil 942 pruebas a 43 productos de cereales de caja, cuyos resultados aparecen en la edición de octubre de la Revista del Consumidor.

El estudio identificó 11 productos que no cumplen con alguna de las declaraciones de su etiquetado, entre ellas diferencias en contenido neto, proteínas o grasas.

Finalmente, en el apartado de remesas, Profeco identificó a Finabien como la opción que entregó más dinero mediante depósito o transferencia, con 7 mil 301.01 pesos por un envío de 400 dólares.

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