Tormenta tropical Simón podría tocar tierra en México como huracán categoría 4: trayectoria y posible fecha

La tormenta tropical Simón continúa fortaleciéndose en el océano Pacífico y podría alcanzar la categoría 4 antes de aproximarse a las costas de México durante el fin de semana. De acuerdo con los pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el ciclón mantiene bajo vigilancia a Michoacán, Colima y Jalisco, mientras sus bandas nubosas ya provocan condiciones de riesgo en Guerrero.

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En el reporte de las 15:00 horas de este jueves 8 de octubre, el SMN ubicó a Simón a 370 kilómetros al sur de Manzanillo, Colima, con vientos máximos sostenidos de 110 kilómetros por hora, rachas de 140 kilómetros por hora y desplazamiento hacia el oeste a nueve kilómetros por hora. Aunque todavía era tormenta tropical, se pronosticaba su rápida intensificación.

¿Cuál es la trayectoria de Simón y cuándo podría impactar México?

El pronóstico contempla que Simón alcance fuerza de huracán durante el viernes 9 de octubre y pueda intensificarse hasta categoría 4 el sábado 10, cuando se encuentre frente a las costas de Colima y Jalisco.

De mantenerse la trayectoria prevista, el posible ingreso a tierra ocurriría entre la noche del sábado 10 y el domingo 11 de octubre, principalmente en el litoral de Jalisco. Sin embargo, tanto el punto de impacto como la intensidad podrían modificarse conforme avance el sistema.

Protección Civil alerta por lluvias intensas e inundaciones en Guerrero

En su actualización más reciente, la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) advirtió que, entre las 18:00 y las 21:00 horas de este jueves, se esperan lluvias muy fuertes con puntuales intensas y descargas eléctricas en las regiones de Acapulco, Costa Grande, Tierra Caliente, Zona Centro, Montaña, Costa Chica y Zona Norte de Guerrero.

La dependencia también pronosticó vientos de 30 a 40 kilómetros por hora, con rachas de 50 a 70 kilómetros por hora en zonas de tormenta, además de oleaje de tres a cuatro metros de altura en las costas guerrerenses.

Protección Civil advirtió que las precipitaciones podrían incrementar los niveles de ríos y arroyos, provocar deslaves e inundaciones, mientras que las rachas de viento representan un riesgo por la posible caída de árboles y anuncios publicitarios. Además, no descartó lluvias extraordinarias.

¿Qué estados podrían resultar afectados por Simón?

Además de Guerrero, la circulación del ciclón mantiene condiciones de lluvia en Michoacán, Colima, Jalisco y Oaxaca, con riesgo de inundaciones, deslaves y oleaje elevado en distintos puntos del Pacífico mexicano.

Ante el avance de Simón, las autoridades recomendaron evitar playas y actividades náuticas, no cruzar ríos, arroyos o calles inundadas y mantenerse atentos a los avisos oficiales, especialmente en las zonas costeras.

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Por ahora, Simón continúa clasificado como tormenta tropical en el último reporte de trayectoria citado, mientras que su posible intensificación a categoría 4 corresponde a un pronóstico. Las autoridades mantienen la vigilancia ante posibles cambios en su fuerza y desplazamiento.