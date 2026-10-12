Marcha de los trabajadores del IMSS: ¿A qué hora comienza y qué calles estarán cerradas?

Durante este martes 13 de octubre de 2026, trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) llevarán a cabo una marcha nacional en la Ciudad de México (CDMX). El personal exige un incremento salarial del 10 %, abasto suficiente de medicamentos y la destitución de su dirigencia sindical, entre otras demandas laborales.

Ante la importante marcha que se espera durante este martes, es importante que los ciudadanos sepan la hora a la que empieza y las calles que se encontrarán cerradas pues generan fuertes afectaciones en la circulación, marcha lenta y posibles cierres viales dentro de la capital del país.

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Marcha del IMSS 13 de octubre; calles cerradas y horario de inicio

La movilización se encuentra programada para comenzar en punto de las 15:00 horas. El punto de partida del contingente será el Centro Médico Nacional Siglo XXI, localizado sobre la avenida Cuauhtémoc en la colonia Doctores, desde donde avanzarán con rumbo final hacia el Palacio Nacional en el Centro Histórico.

🚨Megamarcha Este martes 13 de octubre Trabajadores del IMSS partirán rumbo a Palacio Nacional del Centro Médico Nacional Siglo XXI a las 15:00 hrs Demandan: -Salario digno -Más personal médico y administrativo -Infraestructura digna y segura -Citas oportunas Entre las avenidas que se podrían afectar están: •Paseo de la Reforma •Avenida Cuauhtémoc •Avenida Insurgentes •Circuito Interior •Viaducto Río de la Piedad y Eje 3 Oriente •Calzada de Tlalpan — MARIANO OSORIO (@marianoosorio1) October 12, 2026

Debido al avance de la protesta y al paso de los manifestantes, se prevén cortes a la circulación, marcha lenta y cierres viales en distintas vialidades clave de la capital del país. Las calles y avenidas que registrarán mayores afectaciones o cortes intermitentes en las siguientes zonas:

Paseo de la Reforma.

Avenida Cuauhtémoc.

Avenida Insurgentes.

Circuito Interior.

Viaducto Río de la Piedad.

Eje 3 Oriente.

Calzada de Tlalpan.

Marcha del IMSS en Yucatán, Campeche y Quintana Roo

Como parte de la jornada nacional de protestas del personal del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), trabajadores de la salud en la península de Yucatán se han sumado activamente a las convocatorias y manifestaciones convocadas para esta segunda semana de octubre de 2026.

Miembros del movimiento en Yucatán confirmaron que mantendrán sus movilizaciones y un campamento pacífico instalado a las puertas de la sede del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS) en Mérida.

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En Campeche, trabajadores de la salud confirmaron su adhesión a la jornada del martes con protestas presenciales a las afueras de los centros de trabajo. Y para finalizar, personal médico de Quintana Roo acordaron sumarse activamente a la convocatoria nacional previa a la votación sindical.

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