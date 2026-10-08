Manifestantes del IMSS realizan plantón en carriles centrales de Paseo de la Reforma 

Un grupo de trabajadores activos y jubilados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) han realizado un plantón en Paseo de la Reforma, esto ha llegado tras más de siete horas de reunión en la Secretaría de Gobernación (Segob) con los representantes sindicales y autoridades federales.

Tras la reunión que se mantuvo con las autoridades, una fracción de los representantes se retiró de la reunión argumentando desacuerdos trasladando el bloqueo de forma directa hacia Paseo de la Reforma y cruces con vialidades como Eje 1 Poniente, Rosales y Bucareli.

🔴Manifestantes del IMSS instalan una casa de campaña sobre los carriles centrales de Paseo de la Reforma, en la Ciudad de México, como parte de sus protestas laborales. Enrique Hernández vía @Radio_Formula https://t.co/WIsops7k0Y — Azucena Uresti (@azucenau) October 9, 2026

Entre las principales peticiones destacan la exigencia de la destitución del secretario general del sindicato, Rafael Olivos Hernández, además de mejoras salariales, abasto de medicamentos, insumos y material médico; reparación de equipo quirúrgico, contrataciones de personal y cambios en el sistema de pensiones.

Por su parte, la Secretaría de Gobernación emitió un posicionamiento donde señaló que el diálogo se mantenía en curso cuando el contingente decidió levantarse de las mesas para movilizarse a la vía pública. La dependencia federal reiteró su disposición para reinstalar las conversaciones mediante la Unidad de Gobierno.

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