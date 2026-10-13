C5 dará seguimiento a la marcha del IMSS en la CDMX

El Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) de la Ciudad de México desplegó 510 cámaras de videovigilancia para dar seguimiento a la marcha de trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), que se realiza este martes 13 de octubre de 2026.

Mediante un boletín, el organismo capitalino informó que los dispositivos están ubicados en 146 sitios distribuidos a lo largo de las rutas de la movilización y sus inmediaciones.

El operativo también contempla 160 altavoces para difundir mensajes preventivos y 125 botones de auxilio para atender posibles emergencias durante el recorrido de los manifestantes.

¿Cuál es la ruta de la marcha del IMSS en CDMX?

De acuerdo con el C5, la movilización comenzará en el Centro Médico Nacional Siglo XXI y avanzará sobre avenida Cuauhtémoc hasta llegar a avenida Juárez.

Desde ese punto, los trabajadores se dividirán en dos contingentes con destinos diferentes.

Noticia Destacada Presidenta Sheinbaum responde a protestas del IMSS y promete mejorar salarios, contratos y abasto de medicamentos

El primero continuará hacia la Plaza de la Constitución, conocida como el Zócalo capitalino.

El segundo tomará Paseo de la Reforma con dirección al Ángel de la Independencia y posteriormente se incorporará a avenida Insurgentes Sur, a la altura de las colonias Roma y Condesa.

C5 mantendrá vigilancia con 510 cámaras durante la movilización

El organismo informó que dará seguimiento a los recorridos para facilitar la coordinación entre las autoridades y atender cualquier incidente que pudiera presentarse.

Salvador Guerrero Chiprés, coordinador general del C5, señaló que la videovigilancia permite fortalecer la atención de emergencias y contribuir a la seguridad tanto de los participantes como de la ciudadanía.

⚠️🗓️ #ENTÉRATE | Para hoy, 13 de octubre 2026, estas son las movilizaciones sociales previstas en la Ciudad de México. #MovilidadCDMX #C5OjosDeLaCDMX #C5CorazónDeLaCDMX #OjosDeLaCiudad https://t.co/0jAo0ld2Ly — C5 CDMX (@C5_CDMX) October 13, 2026

El comunicado no especifica cierres viales ni horarios de conclusión de la marcha.

Finalmente, el C5 recordó que la línea de emergencias 911 opera las 24 horas para atender reportes de la población.

IO