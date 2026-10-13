Evidencian infiltración de militantes de Somos MX en marcha de trabajadores del IMSS 

Durante la movilización realizada este martes 13 de octubre por trabajadores en activo, personal de salud y jubilados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), se señalaron señas de interferencia por parte de militantes y simpatizantes adscritos a la agrupación política “Somos MX”.

La jornada de protesta, convocada originalmente para demandar un incremento salarial, el abasto urgente de insumos y medicamentos, así como la destitución de la dirigencia sindical, se vio empañada por la irrupción de consignas ajenas a la agenda laboral del sector salud.

De acuerdo con un video compartido en redes sociales, fue posible ver a integrantes de Somos. En las imágenes compartidas se puede apreciar a un militante portando el chaleco del partido que es seguido por un joven, ambos huyeron de la marcha al ser descubiertos y evidenciados.

No son doctores, son militantes de SOMOS MX ❌ La presunta marcha de trabajadores del IMSS estuvo acompañada del partido político nacional @SomosMxMexico quienes al ser sorprendidos por @subjetivomx huyeron del lugar. "No le contestes", sugirió el acompañante Jaime quien porta el chaleco del partido de la marea rosa. — Máximo Allende (@maximoam_) October 13, 2026

Ante estos hechos, voceros de los trabajadores en protesta emitieron un llamado a la unidad del gremio del IMSS, deslindándose tajantemente de cualquier partido o agrupación de ámbito político externo. Subrayaron que la causa central del movimiento se enfoca en la defensa de los derechos de los trabajadores de la salud y en garantizar una atención digna.

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