Tormenta tropical ‘Rachel’ deja 1 muerto y 10 desaparecidos en Baja California, 'Simon' deja otro fallecido en Guerrero

En la conferencia ‘Mañanera’ de este lunes 12 de octubre de 2026, la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, confirmó la muerte de un menor de edad y reportó 10 personas desaparecidas, luego del paso de la tormenta tropical ‘Rachel’.

La gobernadora reveló que ocho de las personas desaparecidas son originarias del municipio de Ensenada, dos más de San Felipe, así lo reportó a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

Noticia Destacada Huracán Simón impactaría Sinaloa el jueves; reportan dos muertos por lluvias en Guerrero y Baja California

“Lamentablemente, hay 10 personas que se encuentran como no localizadas y una menor sin vida, ocho de estas personas son del municipio de Ensenada, dos más en San Felipe. Reiterarles que trabajamos sin descanso para lograr su localización”

Además, Marina del Pilar mencionó que el Comité de Emergencia todavía se encuentra trabajando en la evaluación de los daños que dejó el fenómeno tropical a su paso, esto para poder restablecer los servicios básicos y liberar las avenidas.

Noticia Destacada Huracán Simón baja a categoría 3 y cambia de trayectoria: ahora podría tocar tierra en Sinaloa

El huracán ‘Simon’ deja una persona fallecida en Guerrero

Por su parte, la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, también confirmó el fallecimiento de una mujer de 71 años, esto en el municipio de Chilpancingo, tras las intensas lluvias que ocasionó el huracán ‘Simon’.

También se ha confirmado que gran parte del estado, tiene inundaciones, daños en viviendas e infraestructura, principalmente en los municipios de Acapulco, Chilpancingo, también algunas demarcaciones de la Costa Grande.

Por Esto! en Whatsapp: sigue aquí nuestro canal