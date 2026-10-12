Simon y Rachel afectan al Pacífico, dejando 2 muertos y 10 personas desaparecidas

El Pacífico mexicano se sigue viendo afectado por el paso del huracán Simon y la tormenta tropical Rachel, los cuales han dejado afectaciones en varias entidades.

Los últimos reportes oficiales por parte de las autoridades, han informado sobre una persona muerta en Guerrero, una más en Baja California, donde también se han reportado 10 personas desaparecidas, mientras las fuertes lluvias y las inundaciones mantienen la zona en alerta.

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Simon y Rachel deja dos personas muertas en Baja California y Guerrero

Durante la conferencia de esta mañana, Laura Velázquez, coordinadora nacional de Protección Civil, confirmó el fallecimiento de una persona en Guerrero, luego del paso del huracán Simon.

Por su parte, la gobernadora de la entidad, Evelyn Salgado reveló que la persona fallecida era un adulto mayor, quien perdió la vida después de que una barda cayó en el municipio de Chilpancingo.

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En lo que respecta a Baja California, la gobernadora Marina del Pilar, ha informado que tras el paso de la tormenta tropical Rachel, se reportó la muerte de un menor de edad, y de 10 personas desaparecidas, ocho de ellas en Ensenada y dos más en el municipio de San Felipe.

¿Cuál es el pronóstico para el huracán Simon?

En estos momentos, el huracán Simon sigue frente a las costas de Pacífico mexicano con dirección a Nayarit y Sinaloa donde se esperan fuertes lluvias y oleaje elevado, luego de causar afectaciones en Guerrero, Colima, Michoacán y Jalisco.

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