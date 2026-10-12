Marina mantiene por Huracán Simón cierre de puertos y activa refugios en el Pacífico

La Secretaría de Marina (Semar) mantiene activo el Plan Marina ante el paso del Huracán Simón, categoría 2, en el océano Pacífico, con acciones de protección civil, vigilancia de zonas costeras y cierre de puertos en distintas entidades del país.

La dependencia informó que el fenómeno meteorológico se localiza aproximadamente a 145 kilómetros al oeste-suroeste de Puerto Vallarta, Jalisco, y a 160 kilómetros al sur de las Islas Marías, Nayarit.

El ciclón provoca lluvias, tormentas eléctricas, rachas de viento y oleaje elevado en zonas costeras de Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán, además de las Islas Marías.

Ante estas condiciones, personal de la Armada de México mantiene operativos de prevención y auxilio en coordinación con autoridades de Protección Civil.

Huracán Simón: preparan refugio para 200 personas en Islas Marías

En las Islas Marías, Nayarit, las autoridades establecieron un esquema de evacuación escalonada del personal hacia el refugio denominado Búnker, ubicado en Puerto Balleto.

Este espacio tiene capacidad para albergar hasta 200 personas y será utilizado cuando las condiciones meteorológicas lo requieran.

Noticia Destacada Huracán Simón impactaría Sinaloa el jueves; reportan dos muertos por lluvias en Guerrero y Baja California

La Marina también mantiene reuniones de coordinación con las dependencias locales para evaluar los riesgos asociados al huracán.

Marina supervisa Puerto Vallarta y Manzanillo por huracán Simón

En Puerto Vallarta, Jalisco, elementos navales y personal de la Coordinación Nacional de Protección Civil realizaron la cuarta sesión del Puesto de Comando para revisar las acciones preventivas.

Las actividades incluyeron recorridos para verificar las condiciones del oleaje y los niveles del río Cuale, así como trabajos de limpieza en la zona costera de Las Glorias.

También se brindó atención médica a personas instaladas en un albergue de San Mateo.

Por su parte, en Manzanillo, Colima, se recomendó el desalojo preventivo de viviendas donde habitan aproximadamente 43 personas, aunque la Semar precisó que no se habían registrado evacuaciones al momento de su reporte.

En ese municipio, elementos de la Brigada de Respuesta Inmediata ante Emergencias y Protección Civil realizaron labores de retiro de árboles y atención a infraestructura de drenaje pluvial.

#MarinaTeInforma El huracán #Simón, categoría 2, se localiza a 145 km al oeste-suroeste de Puerto Vallarta, Jalisco, y a 160 km al sur de las Islas Marías, Nayarit. Se desplaza hacia el noroeste a 6 km/h, con vientos sostenidos de 176 km/h, rachas de hasta 213 km/h y oleaje de 5 a 6 metros. Ante sus efectos, mantenemos desplegado el Plan Marina, realizando acciones preventivas, recorridos de supervisión, atención médica y labores de limpieza en coordinación con Protección Civil, para salvaguardar la vida de la población. Se mantiene el cierre a la navegación en San Blas, Nayarit; Puerto Vallarta, Jalisco; Manzanillo, Colima, y Lázaro Cárdenas, Michoacán, así como en diversos puertos de Sonora por los efectos de la tormenta tropical #Rachel. Se exhorta a la población a extremar precauciones ante las lluvias, vientos intensos, oleaje elevado y posibles inundaciones o deslaves, mantenerse informada mediante fuentes oficiales y atender las indicaciones de las autoridades. 📢 Consulta el aviso meteorológico: https://t.co/ejL0v0cMcl Comunicado de prensa: https://t.co/iq3WBZVc53 #ParaServirAMéxico #TodoPorLaVida — SEMAR México (@SEMAR_mx) October 12, 2026

¿Qué puertos permanecen cerrados por el huracán Simón?

La Secretaría de Marina informó que continúa el cierre a toda navegación en los puertos de San Blas, Nayarit; Puerto Vallarta, Jalisco; Manzanillo, Colima, y Lázaro Cárdenas, Michoacán.

Asimismo, debido a los efectos de la tormenta tropical Rachel, permanecen restricciones a la navegación en Ensenada y Rosarito, Baja California, así como en Puerto Libertad, Puerto Peñasco y Golfo de Santa Clara, Sonora.

La dependencia reiteró que continuará con los operativos de protección a la población y pidió a los habitantes de las zonas afectadas consultar los avisos oficiales y atender las indicaciones de las autoridades de Protección Civil.

IO