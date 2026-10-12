Liberan a 32 de las 39 personas detenidas tras la marcha de agua en Guadalajara

La Fiscalía del Estado de Jalisco confirmó la liberación gradual de 32 de las 39 personas arrestadas tras los enfrentamientos ocurridos durante la manifestación para exigir el abasto de agua limpia en el Área Metropolitana de Guadalajara. Las liberaciones comenzaron de forma paulatina desde la madrugada y continuaron a lo largo del lunes 12 de octubre.

Las detenciones ocurrieron durante las movilizaciones ciudadanas que avanzaron hacia el Glorieta de La Minerva y las inmediaciones de Casa Jalisco. La protesta, convocada por colectivos ciudadanos y estudiantes para denunciar la mala calidad y escasez del suministro hídrico, derivó en represión policial y enfrentamientos.

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Fiscalía de Jalisco informa sobre la liberación de 32 personas más

Por medio de sus canales oficiales, la Fiscalía de Jalisco informó que después de las 18:00 horas de este lunes 12 de octubre de 2026, fueron puestas en libertad nueve personas más, de las 39 detenidas tras la marcha y actos violentos que se registraron en el exterior de Casa Jalisco; con esto se suman 32 manifestantes en libertad.

Las personas puestas en libertad en el transcurso de la jornada salieron bajo reservas de ley, lo que significa que las investigaciones por presuntos actos de vandalismo o alteración del orden continuarán abiertas. Siete de los manifestantes arrestados permanecen bajo custodia ministerial mientras la fiscalía define su situación jurídica.

FISCALÍA INFORMA Minutos después de las 18 horas de este lunes 12 de Octubre, fueron puestas en libertad nueve personas más, de las 39 que fueron detenidas luego de los actos violentos registrados al exterior de Casa Jalisco, con lo que suman 32 manifestantes en libertad. https://t.co/CcQyNqh0FS — Fiscalía del Estado de Jalisco (@FiscaliaJal) October 13, 2026

El operativo generó un fuerte rechazo de organizaciones civiles e instituciones educativas como la Universidad de Guadalajara (UdeG) y el ITESO, cuyos estudiantes se vieron afectados. Por su parte, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) abrió actas de investigación por posibles violaciones a los derechos de libre manifestación.

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