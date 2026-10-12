Pablo Lemus promete no privatizar el agua tras manifestaciones en Guadalajara

Tras las marchas que se presentaron el domingo 11 de octubre en la Zona Metropolitana de Guadalajara por la crisis en la calidad del suministro de agua. El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, informó por medio de sus canales oficiales que no se tiene planeado la privatización del servicio de agua potable.

En un mensaje difundido durante este lunes 12 de octubre, el mandatario solicitó revisar las grabaciones del enfrentamiento entre elementos de seguridad y ciudadanos con la finalidad de investigar la actuación de los policías, y verificar sobre posibles abusos de autoridad por parte de los elementos.

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Gobernador de Jalisco promete no privatizar el agua en su entidad

Por medio de un video compartido en sus canales oficiales, Pablo Lemus señaló que el servicio de agua potable no será privatizado ni concesionado a empresas privadas, asegurando además que no habrá incrementos en las tarifas que pagan los ciudadanos de la entidad.

Aunado a esto; el gobernador detalló que la estrategia de su gobierno se enfoca en el fortalecimiento de la infraestructura pública y el uso de esquemas de financiamiento a largo plazo para modernizar el Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA), descartando la entrega la operación a particulares.

Ayer fue un día difícil para Jalisco. Por un lado, hubo una manifestación importante y ejemplar que reunió a cerca de 10 mil personas en las calles. Por otro, vivimos un episodio que nos duele como ciudad. Lamentablemente, la violencia terminó por opacar una manifestación que durante horas se desarrolló de manera pacífica, alejando a quienes salieron legítimamente a exigir agua de calidad. Esto no debe volver a suceder. Manifestarse pacíficamente es un derecho que vamos a garantizar, pero las agresiones y los posibles abusos de autoridad deben investigarse con rigor y sin ninguna excepción. Estamos trabajando todos los días para resolver este problema y lograr que las familias reciban agua de calidad en sus hogares, sin tener que volver a salir a exigirla. — Pablo Lemus Navarro (@PabloLemusN) October 12, 2026

Entre las acciones operativas destacadas para atender la contingencia se encuentra la suspensión del suministro proveniente de la presa Las Pintas, así como las obras de modernización en la Planta Potabilizadora No. 1 de Miravalle. Para finalizar, Lemus aseguró que la prioridad de la administración es restituir la calidad del agua.

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