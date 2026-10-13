Sheinbaum va por entornos seguros en redes sociales: "No queremos prohibir"

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo , impulsa un decreto presidencial orientado a garantizar entornos seguros para niñas, niños y adolescentes en las plataformas digitales.

Como antesala a la formalización de esta medida, la mandataria realizó una transmisión en vivo a través de Instagram y TikTok para dialogar y escuchar de primera mano la opinión ciudadana, principalmente de los jóvenes, sobre el uso, riesgos y regulación de las redes sociales.

📱🇲🇽 ¡CLAUDIA SHEINBAUM SORPRENDE CON UN LIVE EN INSTAGRAM Y TIKTOK! CERCANÍA, PREGUNTAS Y RESPUESTAS SIN RODEOS ¿Quién dijo que para hablar con la Presidenta hay que estar frente a un escritorio o en un evento oficial? La presidenta @Claudiashein se conectó en vivo por Instagram y TikTok para conversar directamente con la gente, especialmente con las juventudes, en un encuentro espontáneo, alegre y participativo. Lo interesante fue la dinámica: preguntas directas, respuestas de la Presidenta y un chat lleno de comentarios, inquietudes y participación. Sheinbaum respondió preguntas sobre distintos temas, mostrando una forma de comunicación más cercana, sin la formalidad de los eventos oficiales. El intercambio fue enriquecedor por la participación de quienes aprovecharon las plataformas digitales para expresarse y preguntar directamente a la mandataria. Porque escuchar también es gobernar, y las nuevas generaciones quieren ser parte de la conversación, no solamente espectadoras. Una experiencia que nos deja una reflexión: la cercanía entre gobierno y ciudadanía también se construye respondiendo, dialogando y aprovechando los espacios donde hoy se encuentran millones de mexicanos. #ClaudiaSheinbaum #PresidentaDeMéxico #Juventudes #InstagramLive #TikTok #CercaníaConLaGente #México — Tomas Zapata LIVE (@tomzapata) October 14, 2026

“Las redes se diseñan para generar adicciones, entonces imagínense ustedes que los algoritmos estén vinculados permanentemente con la violencia, con el abuso o con el acoso”, dijo.

La mandataria aclaró que la intención no es prohibir las redes sociales, sino convertirlas en espacios seguros.

¿De qué trata la iniciativa de la presidenta Sheinbaum sobre redes sociales?

Las empresas digitales estarán obligadas a identificar y eliminar con inmediatez material relacionado con discursos de odio, extremismo violento, abuso y explotación sexual, acoso escolar, conductas ilícitas, suicidio y autolesione.

Las plataformas deberán clasificar sus publicaciones por edad, habilitar funciones de supervisión para padres o tutores y facilitar mecanismos directos para reportar material violento.