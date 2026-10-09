Gobierno federal anuncia decreto para proteger a menores en redes sociales; plataformas deberán retirar contenido violento

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció un decreto para proteger a niñas, niños y adolescentes en plataformas digitales, mediante medidas que obligarán a las empresas tecnológicas a retirar contenidos relacionados con violencia, discursos de odio, acoso y explotación sexual.

Durante la conferencia mañanera de este viernes 9 de octubre, desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional, Luisa María Alcalde Luján, presentada como consejera jurídica de la Presidencia de la República, explicó que el instrumento busca establecer entornos digitales seguros para los menores de edad.

¿Qué contenidos estarán prohibidos para menores en plataformas digitales?

La funcionaria explicó que el decreto prohibirá a las plataformas permitir que niñas, niños y adolescentes accedan a contenidos que promuevan discursos de odio, extremismo violento, abuso o explotación sexual.

Las restricciones también comprenderán publicaciones relacionadas con suicidio, autolesiones, trastornos alimenticios, violencia escolar, acoso, ciberacoso, conductas ilícitas y material sexual explícito.

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Para cumplir estas disposiciones, las plataformas deberán identificar y retirar de inmediato cuentas o contenidos que promuevan cualquier forma de violencia.

Asimismo, tendrán que incorporar mecanismos de clasificación por edad, herramientas de supervisión parental y opciones para denunciar publicaciones que representen riesgos.

Plataformas deberán colaborar con autoridades de seguridad

El decreto también contempla que las empresas tecnológicas establezcan canales de contacto disponibles las 24 horas, todos los días del año, para atender solicitudes de las autoridades investigadoras.

Además, deberán preservar y proporcionar información relacionada con investigaciones, así como alertar de inmediato cuando identifiquen contenidos que atenten contra la vida.

La propuesta incluye medidas de prevención y apoyo psicológico, además de acciones coordinadas entre las secretarías de Educación Pública y de Salud para promover el cuidado de la salud mental y el uso responsable de las redes sociales.

¿Cuándo entrará en vigor el decreto de Sheinbaum?

La presidenta explicó que la Consejería Jurídica y la Agencia de Transformación Digital continuarán con la revisión del documento durante el fin de semana para garantizar que se ajuste a las facultades del Ejecutivo federal.

Sheinbaum prevé que el decreto sea publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) entre el martes 13 y el miércoles 14 de octubre, después de establecer comunicación con las plataformas digitales.

La mandataria señaló que esta iniciativa surge después de los hechos de violencia registrados en Coahuila y busca impedir que las redes sociales funcionen como espacios de promoción de conductas violentas, particularmente en el entorno escolar.

También anunció la instalación de mesas de trabajo para analizar si será necesaria una regulación adicional o una legislación específica sobre la protección de menores en entornos digitales.

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