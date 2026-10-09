Presidenta Claudia Sheinbaum confirma participación de X en diálogo sobre redes sociales y plantea debatir su regulación

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, confirmó que la plataforma X, antes Twitter, participó en conversaciones relacionadas con la protección de mujeres en entornos digitales, y planteó abrir una discusión nacional sobre la posible regulación de redes sociales e inteligencia artificial.

Durante su conferencia mañanera de este viernes 9 de octubre, desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional, la mandataria explicó que el nuevo decreto anunciado por su Gobierno tiene como objetivo específico proteger a niñas, niños y adolescentes frente a contenidos violentos en internet.

Sheinbaum aclara participación de X en acuerdos contra violencia digital

Cuestionada sobre la participación de X en los acuerdos impulsados por la Secretaría de las Mujeres, Sheinbaum confirmó que representantes de la plataforma estuvieron presentes.

Sin embargo, precisó que el acuerdo para retirar contenidos de acoso, abuso y violencia contra las mujeres es voluntario, mientras que el nuevo decreto establece obligaciones para proteger a menores de edad.

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La presidenta explicó que esta diferencia responde al principio constitucional de protección de niñas, niños y adolescentes, mientras que una regulación más amplia debe considerar sus implicaciones para la libertad de expresión.

Sheinbaum propone foros para debatir regulación de redes sociales e inteligencia artificial

La mandataria señaló que cualquier propuesta para regular de manera general las plataformas digitales o la inteligencia artificial deberá someterse a una discusión pública.

Planteó realizar foros con participación de especialistas, académicos, fuerzas políticas y distintos sectores de la sociedad para buscar acuerdos sobre una eventual legislación.

También indicó que la posible regulación de contenidos relacionados con procesos electorales requiere un análisis específico.

Finalmente, Sheinbaum sostuvo que el decreto de protección a menores responde a cuatro casos de violencia escolar, entre ellos uno que provocó la muerte de una maestra y en los que, aseguró, existen evidencias de comunicación a través de redes sociales.

La presidenta reiteró que la prioridad inmediata de su administración es proteger a niñas, niños y adolescentes, sin extender las disposiciones del decreto a una regulación general del debate político en internet.

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