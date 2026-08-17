Presidenta Sheinbaum busca regular uso de celulares en escuelas y abre debate nacional sobre redes sociales en menores

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció que su Gobierno avanzará en una discusión nacional sobre el uso de teléfonos celulares en las escuelas y los riesgos que generan las redes sociales y plataformas digitales entre niñas, niños y adolescentes.

Durante la conferencia matutina de este lunes 17 de agosto en Palacio Nacional, la mandataria explicó que el primer paso será escuchar a maestras y maestros durante los próximos consejos técnicos escolares, antes de definir posibles medidas de alcance nacional.

Sheinbaum señaló que actualmente 16 estados del país ya cuentan con algún tipo de regulación sobre el uso de celulares en planteles educativos, por lo que el objetivo es analizar un esquema que pueda extenderse a todo México.

¿Qué propone Sheinbaum sobre los celulares en las escuelas?

La presidenta indicó que el Gobierno federal no pretende imponer una decisión inmediata, sino construir una propuesta a partir de la opinión de docentes y familias.

Explicó que maestras y maestros tienen contacto directo con madres y padres de familia, por lo que su experiencia será parte central del debate.

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“Por lo pronto vamos a la discusión en los consejos técnicos del uso de celulares en las escuelas”, señaló.

Después de esta etapa, el Gobierno prevé ampliar la conversación hacia otros temas relacionados con plataformas digitales.

Gobierno analizará riesgos de redes sociales para menores

Sheinbaum mencionó preocupaciones como el uso excesivo de redes sociales, el desplazamiento infinito o “scrolling”, la exposición a contenidos no solicitados y el contacto de personas adultas con menores.

También advirtió que algunos de estos fenómenos pueden derivar en problemas de salud mental, como angustia o depresión, además de situaciones que podrían constituir delitos.

La mandataria sostuvo que el objetivo es construir un entorno digital más seguro y que madres, padres y personas responsables de crianza conozcan mejor los riesgos asociados con el uso de plataformas.

#MañaneraDelPueblo | La presidenta @Claudiashein señaló que durante los Consejos Técnicos de las escuelas se abrirá a debate la regulación del uso de teléfonos celulares en los planteles. Detalló que se consultará a maestras, maestros, madres y padres de familia para construir un… pic.twitter.com/kXGHUv3vX0 — Canal Catorce (@canalcatorcemx) August 17, 2026

Sheinbaum anuncia que continuará debate con especialistas

La presidenta adelantó que el tema seguirá formando parte de las conferencias matutinas y que se invitará a más expertos para analizar experiencias internacionales.

Sheinbaum destacó que en otros países ya existen procesos judiciales y regulaciones contra plataformas digitales por sus posibles efectos en la salud mental y física de menores.

Con ello, el Gobierno federal busca avanzar hacia una discusión más amplia sobre cómo proteger a niñas, niños y adolescentes sin eliminar el acceso a la tecnología, pero estableciendo límites y condiciones de seguridad.

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