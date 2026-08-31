“1, 2, 3 por mi escuela”: CDMX destina hasta 2 millones por plantel para mantenimiento

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, explicó que el programa “1, 2, 3 por mi escuela” busca realizar trabajos de mantenimiento mayor y renovación en planteles educativos públicos de la capital.

La mandataria capitalina detalló el funcionamiento de la estrategia durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, realizada este lunes desde la Escuela Secundaria Número 10 Artes Gráficas, en la alcaldía Cuauhtémoc.

Brugada señaló que el programa parte de una decisión comunitaria, ya que las mejoras que recibe cada escuela se definen mediante una asamblea en la que participan madres y padres de familia, docentes y estudiantes.

¿Cómo funciona el programa “1, 2, 3 por mi escuela”?

Clara Brugada explicó que, en promedio, se destinan 2 millones de pesos por plantel para atender obras de mantenimiento y rehabilitación.

Los recursos pueden utilizarse en trabajos como construcción de techumbres, impermeabilización, pintura, mantenimiento de sanitarios y otras necesidades que determine la propia comunidad escolar.

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En el caso de la Secundaria Número 10 Artes Gráficas, la jefa de Gobierno indicó que ya comenzó la aplicación del programa y que se atenderán distintas solicitudes realizadas por el plantel.

Entre las obras previstas mencionó la colocación de cubiertas, impermeabilización de edificios, pintura general y mantenimiento de baños.

¿Cuánto presupuesto tiene “1, 2, 3 por mi escuela”?

Brugada informó que el programa cuenta con un presupuesto de mil 500 millones de pesos.

Añadió que entre 2025 y 2026 se han atendido 750 escuelas en la Ciudad de México mediante este esquema.

#MañaneraDelPueblo | La jefa de Gobierno de la #CDMX, @ClaraBrugadaM, presentó el programa "1, 2, 3 por mi escuela", destinado a brindar mayor mantenimiento a los planteles educativos públicos de la capital del país. Detalló que esta estrategia cuenta con una inversión de 1,500… pic.twitter.com/hsMni8kc5W — Canal Catorce (@canalcatorcemx) August 31, 2026

La jefa de Gobierno sostuvo que el objetivo es que los planteles se conviertan en espacios públicos adecuados para niñas, niños y jóvenes, quienes pasan varias horas al día en ellos.

Por ello, señaló que el mantenimiento de escuelas debe formar parte de las prioridades de inversión pública, tanto por las condiciones físicas de los inmuebles como por el impacto que tienen en la convivencia y el entorno educativo.

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