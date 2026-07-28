Estas reglas deberán cumplir televisoras y estaciones de radio con nuevos lineamientos por derecho a las audiencias

El Gobierno de México presentó los nuevos lineamientos para proteger los derechos de las audiencias, los cuales establecerán las obligaciones que deberán cumplir las estaciones de radio, televisoras y empresas de televisión o audio de paga.

Durante la conferencia mañanera de este martes 28 de julio, Luisa María Alcalde Luján, consejera jurídica del Ejecutivo Federal, explicó que la propuesta fue elaborada por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones y permanecerá en consulta pública del 27 de julio al 21 de agosto de 2026.

En este periodo podrán presentar comentarios las personas interesadas, concesionarios, universidades, organizaciones civiles, radioescuchas y televidentes. El objetivo es enriquecer las reglas antes de su aprobación definitiva.

¿Qué son las audiencias de radio y televisión?

Las audiencias son todas las personas que escuchan programas de radio o consumen contenidos transmitidos por televisión abierta, restringida o de paga.

Los lineamientos buscan que estas personas no sean consideradas únicamente receptoras de contenidos, sino sujetos con derechos y mecanismos para reclamar cuando un medio no cumpla sus responsabilidades.

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Entre los principales derechos se encuentra:

Recibir información veraz y oportuna. Esto significa que los medios deberán evitar la difusión de datos falsos, descontextualizados o acontecimientos antiguos presentados como si fueran actuales. También deberán diferenciar con claridad una noticia de la opinión de un conductor o comentarista. Para ello podrán usar mensajes, cortinillas, avisos en pantalla o elementos gráficos. Otra obligación será separar la publicidad del contenido editorial. Las audiencias también conservarán su derecho de réplica y deberán contar con servicios de accesibilidad, así como con representaciones respetuosas de las personas con discapacidad.

¿Qué obligaciones tendrán las televisoras y estaciones de radio?

Las disposiciones serán obligatorias para concesionarios de radio y televisión abierta, servicios de televisión y audio de paga, así como programadores comerciales, públicos y sociales.

Cada medio deberá publicar un código de ética que incluya:

Sus criterios editoriales

Los derechos de las audiencias

Procedimiento para presentar inconformidades

Además, cada concesionaria tendrá que designar al menos a una persona defensora de las audiencias. Esta figura deberá actuar con independencia, imparcialidad, objetividad y transparencia, sin conflictos de interés.

En el caso de estaciones comunitarias, indígenas y afromexicanas, la persona defensora deberá pertenecer a la comunidad correspondiente.

#MañaneraDelPueblo. Del 27 de julio al 21 de agosto serán los 20 días de consulta e torno a los Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias, explica la consejera @LuisaAlcalde . pic.twitter.com/EHvuikBESl — Jenaro Villamil (@jenarovillamil) July 28, 2026

¿Cómo se presentarán las quejas y qué sanciones habrá?

Cuando una persona considere que se vulneró alguno de sus derechos, podrá presentar una queja ante la defensoría del medio. Esta instancia solicitará un informe a la empresa y tendrá un plazo de 20 días para responder.

Si confirma la afectación, emitirá una recomendación para que el concesionario corrija la conducta. Cuando el medio no atienda la resolución, la persona podrá acudir ante la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones.

Alcalde Luján explicó que, en los casos más graves o cuando exista un incumplimiento reiterado, la Comisión podrá aplicar multas u otras sanciones previstas en la legislación.

La presidenta Claudia Sheinbaum aclaró que los lineamientos regulan únicamente a la radio y la televisión. La prensa escrita y las plataformas digitales no están incluidas, aunque señaló que su posible regulación forma parte de una discusión más amplia.

IO