Claudia Sheinbaum revela cómo quiere ser recordada como presidenta de México: “Que hice todo por el bienestar del pueblo”

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, reveló cómo le gustaría ser recordada por las futuras generaciones de mexicanos, al asegurar que su principal objetivo es ser reconocida como una mandataria que dedicó sus esfuerzos al bienestar de la población.

Durante su conferencia mañanera de este jueves 15 de octubre, desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional, la mandataria respondió a una pregunta sobre el legado que espera dejar y el modelo económico y político que impulsa su administración.

¿Cómo quiere ser recordada Claudia Sheinbaum como presidenta?

Al ser cuestionada sobre cómo le gustaría que las próximas generaciones estudiaran su gobierno dentro de 20 años, Sheinbaum señaló que espera ser recordada por su compromiso con la población y la búsqueda del bienestar social.

“Como una buena presidenta, una presidenta que atiende y quiere al pueblo y que hizo todo lo que estaba en sus manos, su conciencia, su vida, por el bienestar del pueblo”, expresó.

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La mandataria explicó que su administración mantiene el modelo económico iniciado durante el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador, aunque incorpora prioridades propias, como el impulso a las energías renovables y la igualdad de las mujeres.

Sheinbaum defiende modelo de prosperidad compartida en México

La presidenta señaló que el denominado humanismo mexicano tiene como principio la prosperidad compartida, bajo la premisa de “por el bien de todos, primero los pobres”.

Destacó que las reformas constitucionales y legales en materia energética permiten mantener un esquema de generación eléctrica con una participación pública de al menos 54% y un espacio de 46% para el sector privado.

También subrayó que su gobierno ha puesto especial atención en la participación de las mujeres en todos los ámbitos de la vida pública y en la atención de la violencia de género.

Sheinbaum rechazó que el modelo económico mexicano sea una copia de otros países, como Venezuela, y sostuvo que responde a las características históricas y sociales de México.

Finalmente, reiteró que la prosperidad compartida será uno de los principales elementos con los que busca que se identifique su administración, al considerar que el crecimiento económico debe traducirse en mejores condiciones de vida para la población.

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