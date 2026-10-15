Presidenta de México informa sobre daños por huracanes en México: Ensenada, la zona más afectada por Rachel

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que Ensenada, Baja California, es el municipio que registra las mayores afectaciones por los recientes fenómenos meteorológicos, particularmente por el paso de la Tormenta Tropical Rachel.

Durante su conferencia mañanera de este jueves 15 de octubre, desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional, la mandataria explicó que el Gobierno federal mantiene comunicación con las autoridades estatales para evaluar los daños ocasionados por los ciclones y determinar si será necesario otorgar apoyos adicionales.

Sheinbaum evalúa apoyos federales por daños de huracanes en México

Al ser cuestionada sobre las afectaciones en destinos turísticos y zonas costeras, Sheinbaum señaló que hasta el momento los gobiernos estatales han asumido la atención de los daños registrados en sus territorios.

Precisó que todavía no ha sido necesario recurrir a recursos extraordinarios de Bienestar o del fondo destinado a la atención de emergencias, aunque las evaluaciones continúan.

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La presidenta aseguró que, en caso de que las entidades requieran mayor respaldo, el Gobierno federal proporcionará los apoyos correspondientes.

También indicó que las autoridades estatales están brindando acompañamiento a las familias de las personas que perdieron la vida como consecuencia de estos fenómenos meteorológicos.

Ensenada registra las mayores afectaciones por tormenta Rachel

Sheinbaum destacó que Ensenada es una de las zonas con mayores daños, debido a las intensas lluvias provocadas por Rachel, y aclaró que estas afectaciones no estuvieron relacionadas directamente con el huracán Simon.

Recordó que la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, presentó previamente un informe sobre la situación en la entidad y reiteró que existe coordinación para atender las necesidades de la población.

Finalmente, la mandataria señaló que continúan las evaluaciones para conocer las consecuencias económicas de los fenómenos meteorológicos, incluidas las posibles afectaciones en las actividades productivas y turísticas.

El Gobierno federal mantendrá la comunicación con los gobernadores para identificar las necesidades de cada entidad y definir las medidas de apoyo que correspondan.

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