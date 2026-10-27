Investiga Fiscalía de la CDMX envenenamiento de perros en el Parque España; confirman la muerte de dos mascotas

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (Fiscalía CDMX), en coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT), abrieron una investigación tras denuncias por envenenamiento de perros en el Parque España, ubicado en la alcaldía Cuauhtémoc.

Las autoridades confirmaron el fallecimiento de dos de las mascotas a causa de una posible intoxicación. Ante estos hechos, la Fiscalía CDMX formalizó la carpeta de investigación por el delito de maltrato o crueldad contra animales no humanos, también se informó que agentes de la Policía de Investigación (PDI) se encuentran realizando diligencias en el parque.

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¿Cuáles son las acciones de las autoridades?

Personal ministerial comenzó a recabar los testimonios de los dueños de los perros afectados, al tiempo que se solicitó la intervención de especialistas en medicina veterinaria. Elementos de la SSC, la Brigada de Vigilancia Animal (BVA) y personal de la PAOT, en coordinación con la alcaldía Cuauhtémoc, efectúan patrullajes preventivos en el lugar para brindar orientación a quienes pasean con sus animales.

Junto con los elementos que se encuentran investigando en la zona, y los patrullajes preventivos en el lugar, autoridades informaron que se han comenzado a analizar el material de las cámaras de videovigilancia de la zona con la finalidad de encontrar a los responsables.

La #FiscalíaCDMX informa que tras las denuncias por envenenamiento de perros en el Parque España, ubicado en la alcaldía Cuauhtémoc, se inició una carpeta de investigación por el delito de maltrato o crueldad contra animales no humanos. Elementos de la @SSC_CDMX atendieron un reporte del 911 en una clínica veterinaria, donde varios perros recibían atención médica después de presentar malestares, mientras paseaban por el parque. De acuerdo con la información recabada inicialmente, dos de los animales fallecieron por una posible intoxicación. Agentes de la @PDI_FGJCDMX y personal pericial realizan diligencias en el lugar. Más información 👇 — Fiscalía CDMX (@FiscaliaCDMX) October 28, 2026

Las instituciones involucradas hicieron un llamado urgente a la ciudadanía para reportar de inmediato cualquier situación que ponga en riesgo la integridad de los animales a través del 911, al teléfono de la Unidad de Contacto del Secretario de la SSC (55 5208 9898), o bien por medio de las cuentas oficiales de X (Twitter): @SSC_CDMX y @UCS_GCDMX.

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