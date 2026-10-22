Cae techumbre de remodelación de la Fiscalía CDMX; no se reportan heridos

Una estructura tipo techumbre instalada por los trabajos de remodelación en el edificio central de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), ubicado en la colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc, colapsó este jueves provocando daños materiales y movilización de los cuerpos de emergencia.

Los hechos sucedieron durante la tarde de este jueves 22 de octubre, en el cruce de Digna Ochoa y Doctor Río de la Loza; elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos, Protección Civil, Secretaría de Seguridad Ciudadana y personal de la Fiscalía capitalina, se movilizaron al lugar y confirmaron que no hubo personas heridas.

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Estructura de la Fiscalía CDMX colapso este jueves

El colapso de la estructura generó la caída de cableado de internet, telefonía, televisión de paga y energía eléctrica, los cuales quedaron tirados sobre la vialidad. Asimismo, la caída de la techumbre afectó la infraestructura vial cercana, dejando doblado un semáforo de la zona.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), a través de sus agentes de tránsito, arribaron al punto para acordonar el área afectada y efectuar los cortes viales correspondientes, a fin de permitir las labores de los equipos de protección civil y prevenir incidentes con automovilistas o peatones.

#PrecauciónVial | Laboran servicios de emergencia en Dr. Río de la Loza a la altura de Digna Ochoa y Plácido. #AlternativaVial Eje 2 Sur. https://t.co/nbW5IXUI9p — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) October 22, 2026

Los trabajos de remodelación del inmueble central fueron anunciados por la Fiscalía en abril de 2026 e implican intervenciones en seis niveles del edificio, con una fecha de conclusión proyectada para finales de este año.

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