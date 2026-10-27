Senado aprueba la Ley de Ingresos y la Ley Federal de Derechos para el Ejercicio Fiscal 2027

En la sesión celebrada este martes 27 de octubre de 2026, el Pleno del Senado de la República aprobó el dictamen de la Ley de Ingresos de la Federación (LIF) y las modificaciones a la Ley Federal de Derechos, las cuales forman parte de la estructura impositiva del Paquete Económico para el Ejercicio Fiscal 2027.

El proyecto de la Ley de Ingresos proyecta una captación total de recursos por 10 billones 636 mil 488.1 millones de pesos. La votación en lo general del paquete económico contó con 79 votos a favor y 34 en contra por parte del grupo parlamentario de la mayoría y la oposición.

Noticia Destacada Diputados aprueban Ley de Ingresos 2027 con 331 votos a favor y 118 en contra

Los legisladores respaldaron los estimados macroeconómicos gubernamentales orientados a asegurar la continuidad en la recaudación pública y la suficiencia presupuestaria de los programas del Estado.

Por su parte, la aprobación del dictamen con proyecto de decreto para reformar, adicionar y derogar diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos contempla ajustes en las cuotas cobradas por la prestación de servicios públicos federales.

📌 El Pleno del Senado aprobó la creación de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2027. Conoce los detalles en la #SesiónEnBreve. 👇 https://t.co/fdDs5Kldov https://t.co/b51lB9Z6U8 — Senado de México (@senadomexicano) October 28, 2026

Entre los rubros modificados destacan los incrementos proyectados en cuotas relativas a servicios de salud, expedición de visas y la adquisición de trámites para el ingreso de personas extranjeras al territorio nacional.

Durante la misma jornada parlamentaria, el Senado debatió las reformas correspondientes a la Ley del Impuesto Sobre la Renta (ISR). Tras avalar cambios específicos al articulado que atañe a regímenes fiscales de personas físicas y morales, la minuta de la Ley del ISR fue devuelta con modificaciones a la Cámara de Diputados para sus efectos constitucionales finales.

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