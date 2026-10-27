Envenenaron a perros en el Parque España de CDMX.

Autoridades de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y elementos de la Policía de Investigación (PDI) desplegaron un operativo en las instalaciones del Parque España, ubicado en la alcaldía Cuauhtémoc, tras el hallazgo de restos de carne sospechosa en diversos puntos del área verde.

La alerta se activó luego de que una clínica veterinaria cercana notificara sobre la llegada de animales de compañía con síntomas agudos de envenenamiento. De acuerdo con los reportes preliminares, las mascotas habrían ingerido trozos de carne colocados estratégicamente en distintas zonas del parque.

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Alcaldesa de Cuauhtémoc hace presencia en el Parque España

La intervención de los cuerpos de seguridad se dio a conocer luego de que se detectaran al menos ocho puntos específicos dentro del parque donde fue colocada esta carne. La situación generó alerta entre vecinos y visitantes que acuden al lugar en compañía de sus mascotas, ante el riesgo de que los alimentos contengan sustancias tóxicas o veneno.

Alessandra Rojo de la Vega, alcaldesa de Cuauhtémoc, hizo presencia en el sitio para dar seguimiento a las labores de inspección. A través de un mensaje en sus redes sociales, la funcionaria solicitó formalmente a las autoridades ministeriales una investigación inmediata, exhaustiva y transparente que permita esclarecer los hechos.

Continuamos en el Parque España. Elementos de la Policía de Investigación (PDI) y de la Fiscalía ya se encuentran en el lugar para revisar los ocho puntos donde se detectó la carne. Solicitamos a la Fiscalía una investigación inmediata, exhaustiva y transparente, que permita identificar a la persona o personas responsables y aplicar las sanciones correspondientes conforme a la ley. Además de afectar a los animales, estos hechos representan un posible riesgo para las familias y demás personas que utilizan este espacio público. — Alessandra Rojo de la Vega (@AlessandraRdlv) October 27, 2026

Elementos periciales y de investigación procedieron con el acordonamiento y aseguramiento del material encontrado para llevar a cabo los análisis correspondientes. Las autoridades locales reiteraron el llamado a la comunidad para mantenerse atenta, evitar que los animales domésticos consuman cualquier tipo de alimento en la vía pública.

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