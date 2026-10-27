Anuncian cortes de agua en la alcaldía Gustavo A. Madero de la CDMX

La Secretaría de Gestión Integral del Agua (SEGIAGUA) de la Ciudad de México emitió un comunicado oficial para informar a la población sobre una suspensión temporal en el suministro de agua potable en la alcaldía Gustavo A. Madero. La medida responderá a trabajos técnicos de rehabilitación en la infraestructura del suministro.

Las autoridades informaron que estos cortes durarán el cierre del mes de octubre de 2026, Las cuadrillas operativas de la dependencia realizarán trabajos de rehabilitación sin zanja con el propósito de optimizar la red hidráulica e incrementar la eficiencia del servicio dentro de la alcaldía.

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¿Qué días no habrá agua en la alcaldía Gustavo A. Madero?

De acuerdo con el informe compartido por la SEGIAGUA, las labores se llevarán a cabo primordialmente en la colonia CTM El Risco, donde se programó una interrupción escalonada por tramos viales a partir de finales del mes de octubre, estos cortes durarán tres días trabajando en calles diferentes cada fecha.

El cronograma de atención y afectación en las calles de la colonia van desde el 28 al 30 de octubre. Durante el miércoles 28 se trabajará en el tramo de la Calle Andador 18 a Andador 20, mientras que el jueves 29 habrá interrupción en la Calle Andador 20 a Andador 22 y para el 30 de octubre se trabajará en la la Calle Andador 22 a Andador 24.

🚧 La Secretaría de Gestión Integral del Agua informa a los vecinos de @TuAlcaldiaGAM: 👷‍♀️El personal técnico de la SEGIAGUA realiza trabajos de rehabilitación sin zanja en la colonia CTM El Risco. 🛠️ Se prevé una interrupción del suministro de agua potable en la Calle Fernando Amilpa, en el horario de las 8:00 a las 12:00 horas, de la siguiente manera: 📍 De la calle Andador 18 a Andador 20 el 28 de octubre. 📍 De la calle Andador 20 a Andador 22 el 29 de octubre. 📍 De la calle Andador 22 a Andador 24 el 30 de octubre. 💧En caso de ser necesario, los vecinos podrán solicitar pipas de agua a través de la Línea H2O en el *426. 📲 Canal de WhatsApp https://t.co/SOxkFNAjkX 📲 https://t.co/IPaJqXNMoS 📲 https://t.co/w9lA2EbIam 🔎 Consulta el chat Mixtli: 56 2071 1692 — Secretaría de Gestión Integral del Agua (@SEGIAGUA) October 26, 2026

Las autoridades locales instan a los vecinos de la demarcación y zonas aledañas a tomar previsiones, almacenar agua de forma anticipada y hacer un uso eficiente del recurso. En caso de requerir apoyo prioritario o la distribución de agua potable mediante pipas gratuitas, los habitantes podrán solicitar el servicio a la Línea H2O llamando al número *426.

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