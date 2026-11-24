La Fiscalía General del Estado de Campeche (FGECAM) solicitó el apoyo de la ciudadanía para localizar a Mia Victoria Osorio Ortiz, una adolescente de 15 años reportada como desaparecida en Ciudad del Carmen.

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De acuerdo con la ficha de búsqueda, la menor fue vista por última vez el 23 de noviembre, alrededor de las 7:00 horas, cuando fue llevada a la preparatoria ubicada en la colonia Aviación.

Al momento de su desaparición vestía el uniforme escolar, compuesto por una playera tipo polo blanca con escudo y una falda azul marino.

Como señas particulares, la Fiscalía informó que es de complexión robusta, mide aproximadamente 1.61 metros, tiene tez morena, rostro redondo, ojos negros, nariz ancha, boca pequeña y cabello negro largo hasta los hombros.

La dependencia pidió a quienes tengan información que pueda ayudar a dar con su paradero comunicarse al teléfono (981) 81-1-94-00.

JGH